문체부, '모두의 인문학' 등 1200곳 선정…전년比 500개 확대

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 2026년 사회문화시설 활용 인문 프로그램 공모사업 운영기관 1200개를 선정했다고 9일 밝혔다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

이번 공모는 4월 13일부터 5월 8일까지 진행됐으며, 총 2,214개 프로그램이 접수돼 전년 대비 약 98.4% 증가한 높은 관심을 보였다. 심사를 거쳐 '길 위의 인문학' 600개, '지혜학교' 260개, '모두의 인문학' 200개 등 1,060개가 신규 선정됐으며, 2025년 우수기관 프로그램 140개를 포함해 올해 총 1200개가 운영된다. 전년 대비 500개 확대된 규모다. 선정 기관들은 6월부터 전국 도서관, 생활문화시설, 사회복지시설 등에서 인문 프로그램을 운영한다.

올해 사업은 국민의 일상 생활공간에서 인문을 경험하는 데 초점을 맞췄다. '길 위의 인문학'과 '지혜학교'에는 도서관·박물관·미술관은 물론 지역 서점, 작은도서관, 청소년문화의집, 아동·노인복지관, 종합사회복지관 등이 참여했으며, 신규 참여기관이 전체의 48%를 차지했다. 프로그램은 '나', '관계', '지역의 삶' 등을 주제로 문학·역사·철학부터 예술 융합, 현대사회 현안까지 폭넓게 구성됐다.

올해 처음 도입된 '모두의 인문학'은 하나의 주제를 중심으로 지역 내 다양한 사회문화시설이 연계·협력해 운영하는 생활권 기반 프로그램이다. 약 5대 1의 경쟁률을 뚫고 20개 운영기관이 선정됐으며, 각 기관은 10개 시설과 협력해 총 200개 프로그램을 운영할 예정이다.

문체부 관계자는 "다양한 지역 자원과 주체를 연결해 지속 가능한 인문 생태계를 조성하고 국민의 인문 향유 기회를 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.

'모두의 인문학' 선정 20개 기관. [자료= 문체부]

fineview@newspim.com