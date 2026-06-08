안민석 경기교육감 인수위원장 김상곤…'도민추천 멘토단' 모집

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인수위원·분과위원장 1차 명단 발표…부위원장에 이건 전 교장

교원 3단체 대표 전원 합류로 '교권 수호' 약속 이행 상징성 부각

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 민선 6기 안민석 경기도교육감 당선인이 교육감직 인수위원회 1차 명단을 발표하며 '경기교육 대전환'을 위한 본격 행보에 들어갔다. 김상곤 전 교육부장관 겸 사회부총리가 인수위원장에 임명됐고 이건 전 세마고 교장이 부위원장을 맡았다.

도민이 직접 정책에 참여하는 '멘토단 도민추천제'를 도입하겠다고 밝혔다. [사진=안민석 당선인 제공]

8일 정윤희 인수위원회 대변인은 경기도의회 브리핑룸에서 제1차 브리핑을 열고 인수위 운영 계획과 조직 구성안을 발표했다.

가장 눈길을 끈 것은 무게감 있는 인수위 사령탑 인선이다. 안민석 당선인은 인수위원장으로 김상곤 전 교육부장관 겸 사회부총리를 부위원장에는 이건 전 세마고 교장을 각각 임명했다. 경기교육과 대한민국 교육 행정을 두루 거친 거물급 인사를 필두로 안정감과 전문성을 동시에 확보하겠다는 포석으로 풀이된다.

1차로 발표된 인수위원 명단에는 학계와 현장, 시민사회를 아우르는 전문가들이 대거 이름을 올렸다. 김정호 KAIST 전기전자공학부 교수, 김동선 전 경기도교육청 대변인, 조기봉 전 국가교육회의 전문위원, 신창승 전 경기도교육청 재무기획관, 양승신 전 국회 보좌관을 비롯해 오재길 용인 보라초 교장, 김성수 성남 야탑중 교장 등이 포함됐다.

특히 이번 인선에서는 이재민 전교조 경기지부장, 이상호 경기교총 회장, 채유경 경기교사노조 위원장 등 도내 주요 교원 3단체 대표들이 전원 인수위원으로 합류했다. 인수위 측은 이에 대해 "안 당선인의 핵심 약속인 '가르치기만 하십시오. 지켜드리겠습니다'라는 교권 수호 공약을 실질적으로 이행하겠다는 강력한 의지를 반영한 상징적 구성"이라고 설명했다.

인수위는 정책 수립 과정에서 소통을 강화하기 위해 '멘토단 도민추천제'도 함께 시행한다. 학생, 학부모, 교사 등 실제 교육 주체들의 목소리를 가감 없이 수렴해 현장 밀착형 정책을 완성하겠다는 취지다.

추천 기간은 오는 6월 9일부터 12일까지 사흘간이며 민선 6기 경기도교육감직 인수위원회 홈페이지 플랫폼을 통해 자천 혹은 타천 방식으로 경기도민 누구나 참여할 수 있다. 추천된 인사들은 검증 절차를 거쳐 멘토단으로 위촉되며 향후 경기교육 대전환의 이정표가 될 주요 정책 전반에 대해 자문 역할을 수행하게 된다.

정윤희 대변인은 "경기교육의 진정한 변화는 교육 현장의 생생한 목소리에서부터 출발해야 한다"며 "새로운 경기교육의 미래를 함께 만들어갈 학생, 학부모, 교사를 비롯한 경기도민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 당부했다.

beignn@newspim.com