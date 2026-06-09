서울시교육청, 11일 '서울 미래체육인재 한마당' 개최

체육계열 진학 희망 고교생 1607명 참여

실기 모의평가·멘토링으로 공교육 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 오는 11일 서울시교육청학생체육관에서 체육계열 대학 진학을 희망하는 고등학생을 대상으로 '2026학년도 서울 미래체육인재 한마당'을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에는 서울 지역 176개교 학생 1607명이 참여한다. 학생들은 체육계열 대학 입학전형에 대비한 실기고사 모의평가를 치르고 대학생 멘토링과 체력운동 체험 등을 통해 자신의 적성과 진로 가능성을 점검하게 된다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

실기고사 모의평가는 체육계열 대학 전형에서 주로 활용되는 제자리멀리뛰기, 메디신볼던지기, 배근력, 10m 왕복달리기 등 4개 종목으로 진행된다. 일부 종목에는 디지털 측정 장비와 레이저 센서 등을 활용해 기록의 정확성을 높인다.

행사는 학생 안전과 원활한 운영을 위해 오전과 오후로 나눠 진행된다. 오전에는 체육교육과정 특성화학교와 체육 거점학교 학생들이 교사 인솔 아래 참여하고 오후에는 그 밖의 고등학교 재학생 가운데 참가를 희망한 학생들이 개별적으로 참여한다.

'서울 미래체육인재 한마당'은 2012년 체육교육과정 특성화학교 교사들이 자발적으로 추진한 체육계열 대학 실기고사 모의평가를 교육청이 지원하면서 시작됐다. 2022년부터는 일반고 학생도 참여할 수 있도록 문호를 넓혔고 2024년부터는 특성화고와 자사고를 포함한 서울 관내 모든 고등학교 학생으로 대상을 확대했다.

참가 규모도 꾸준히 커지고 있다. 지난해에는 1451명이 참여했으며 올해는 1600명 이상이 신청해 체육계열 진로·진학을 지원하는 대표적인 공교육 프로그램으로 자리 잡았다.

서울시교육청은 행사에서 축적한 모의평가 기록을 진학지도용 빅데이터로 활용하고 있다. 2024학년도 기록부터는 서울학교체육 포털 홈페이지에 공개해 학교 현장에서 교사들이 진학지도 자료로 활용할 수 있도록 했다.

아울러 체육계열 대학 진학을 희망하는 일반학생과 학생선수를 대상으로 진로·진학 토크 콘서트, 체육계열 대학 진학 설명회 등도 함께 운영하며 체육 진로를 준비하는 학생들을 체계적으로 지원하고 있다.

서울시교육청은 이번 행사가 사교육 중심으로 이뤄져 온 체육계열 대학 진학지도 분야에서 공교육의 역할을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 전문성을 갖춘 교사들이 실기 지도와 진학 정보를 제공함으로써 학생과 학부모의 사교육 부담을 줄이고 학교 진학지도의 신뢰도를 높이겠다는 취지다.

정근식 서울시교육감은 "우리 교육청은 체육교육과정 특성화학교 정책을 통해 공교육에서 체육계열 대학 진학이 가능하도록 지원해 왔다"며 "공교육에서 체육계열 진로·진학 준비를 충분히 할 수 있도록 체계적으로 지원해 미래 체육인재 육성에 앞장서겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com