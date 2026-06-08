안양시 '2026 지방선거 당선증 교부식' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 8일 2026 지방선거 당선증 교부식을 열었다.
- 최대호 시장 등 당선인 26명에게 당선증을 교부했다.
- 안양시는 민선 9기 시정 운영 준비에 들어갔다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 8일 안양시청 대강당에서 안양시동안구·만안구선거관리위원회 주최로 '2026 지방선거 당선증 교부식'을 열었다고 밝혔다.
안양시동안구·만안구선거관리위원회는 이날 교부식에서 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 최대호 안양시장을 비롯해 경기도의원 당선인 6명, 지역구 시의원 당선인 18명, 비례대표 시의원 당선인 2명 등에게 당선증을 교부했다.
이날 교부식에는 당선자 선거사무 및 정당 관계자, 관내 기관·단체, 지역 선거관리위원회 관계자 등 200여 명이 참석했다. 행사는 당선증 교부, 당선인사, 기념촬영 등의 순으로 진행됐다.
교부식에서 현의선 동안구선거관리위원회 위원장, 박영수 만안구선거관리위원회 위원장은 당선인에게 당선증을 전달하며 공정한 선거 절차를 통해 시민의 선택을 받은 당선인들의 책무를 강조했다.
최대호 안양시장은 당선인 대표로 당선인사를 통해 "당선증을 받으며 기쁨보다 더 큰 책임감을 느낀다"며 "시민 여러분이 보내주신 선택은 한 사람에 대한 지지가 아니라 안양의 중단 없는 발전을 이어가고 시민과 함께 시작한 변화를 반드시 완성하라는 준엄한 뜻이라고 생각한다"고 밝혔다.
이어 "교통, 주거, 일자리, 환경, 복지, 교육, 문화 등 시민 삶 전반에서 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 시정을 이끌겠다"라고 덧붙였다.
안양시는 이날 교부식을 시작으로 본격적인 민선 9기 시정 운영 준비에 들어간다.
1141world@newspim.com