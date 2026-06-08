안양시 '2026 지방선거 당선증 교부식' 개최

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최대호 안양시장 당선인 "시민 삶 전반에서 변화를 체감할 수 있도록 시정 이끌 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 8일 안양시청 대강당에서 안양시동안구·만안구선거관리위원회 주최로 '2026 지방선거 당선증 교부식'을 열었다고 밝혔다.

안양시는 8일 오전 11시 안양시청 별관 대강당에서 안양시동안구 만안구선거관리위원회 주최로 2026 지방선거 당선증 교부식을 열고 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

안양시동안구·만안구선거관리위원회는 이날 교부식에서 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 최대호 안양시장을 비롯해 경기도의원 당선인 6명, 지역구 시의원 당선인 18명, 비례대표 시의원 당선인 2명 등에게 당선증을 교부했다.

이날 교부식에는 당선자 선거사무 및 정당 관계자, 관내 기관·단체, 지역 선거관리위원회 관계자 등 200여 명이 참석했다. 행사는 당선증 교부, 당선인사, 기념촬영 등의 순으로 진행됐다.

최대호 안양시장이 8일 오전 11시 안양시청 별관 대강당에서 열린 2026 지방선거 당선증 교부식에서 당선인사를 하고 있다. [사진=안양시]

교부식에서 현의선 동안구선거관리위원회 위원장, 박영수 만안구선거관리위원회 위원장은 당선인에게 당선증을 전달하며 공정한 선거 절차를 통해 시민의 선택을 받은 당선인들의 책무를 강조했다.

최대호 안양시장은 당선인 대표로 당선인사를 통해 "당선증을 받으며 기쁨보다 더 큰 책임감을 느낀다"며 "시민 여러분이 보내주신 선택은 한 사람에 대한 지지가 아니라 안양의 중단 없는 발전을 이어가고 시민과 함께 시작한 변화를 반드시 완성하라는 준엄한 뜻이라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "교통, 주거, 일자리, 환경, 복지, 교육, 문화 등 시민 삶 전반에서 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 시정을 이끌겠다"라고 덧붙였다.

최대호 안양시장이 8일 오전 11시 안양시청 별관 대강당에서 열린 2026 지방선거 당선증 교부식에서 안양시장 당선증을 수령했다 (왼쪽부터)현의선 동안구선거관리위원회 위원장과 최대호 안양시장. [사진=안양시]

안양시는 이날 교부식을 시작으로 본격적인 민선 9기 시정 운영 준비에 들어간다.

1141world@newspim.com