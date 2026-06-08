시흥시, AI 다국어 민원 안내 키오스크 서비스 개시

외국인 주민 증가에 따른 행정 수요 확대에 대응하기 위해 마련

한국어 비롯 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 총 5개 언어 지원

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 외국인 주민의 민원 접근성을 높이고 언어 장벽을 해소하기 위해 정왕본동 행정복지센터에 '이주배경주민대상 인공지능(AI) 다국어 민원 안내 키오스크 서비스'를 8일부터 개시한다고 밝혔다.

AI기반 다국어 민원 서비스 키오스크. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 서비스는 외국인 주민 증가에 따른 행정 수요 확대에 대응하기 위해 마련됐으며 인공지능 기술을 활용한 다국어 민원안내 시스템을 행정복지센터에 도입한 사례로는 지자체 최초다.

시흥시는 등록외국인 수가 7만 2640명에 달하며 이 가운데 2만 6693명(36.7%)이 거주하는 정왕본동은 전국에서도 대표적인 다문화 밀집 지역으로 꼽힌다. 생활정보 안내와 체류지 변경 신고, 보건·복지 서비스 안내 등 외국어 민원 수요가 꾸준히 증가함에 따라 시는 외국인 주민들이 더 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있도록 인공지능 기반 민원 안내 서비스를 구축했다.

새롭게 도입된 키오스크는 인공지능 기반 '인간형 아바타'가 외국어 음성으로 민원 업무를 안내하는 방식으로 운영된다. 이용자가 음성으로 질문하면 해당 언어로 답변하는 양방향 서비스를 제공해 더 쉽고 편리하게 행정 정보를 확인할 수 있다.

지원 언어는 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 총 5개 언어다. 이를 통해 외국인 주민들이 생활정보와 각종 행정 절차를 더욱 쉽게 이해하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

시는 이번 서비스 도입으로 외국인 주민의 행정서비스 접근성을 높이는 것은 물론 단순 안내 업무를 효율화해 담당 공무원들이 더 전문적이고 심층적인 민원 상담에 집중할 수 있을 것으로 보고 있다.

임병택 시흥시장은 "외국인 주민 역시 지역사회의 중요한 구성원인 만큼 언어로 인한 불편을 최소화하는 것이 중요하다"라며 "인공지능 기반 다국어 민원안내 서비스를 통해 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고 시민 중심의 스마트 행정을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com