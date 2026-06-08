시흥시, AI 다국어 민원 안내 키오스크 서비스 개시

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 8일 정왕본동 행정복지센터에 외국인 대상 AI 다국어 민원 키오스크 서비스를 도입했다.
- 인공지능 인간형 아바타가 5개 언어로 양방향 민원 안내를 제공해 다문화 밀집 지역 외국인 주민의 행정서비스 이용을 돕는다.
- 시는 외국인 행정 접근성을 높이고 단순 안내 업무를 줄여 공무원이 심층 상담에 집중할 수 있을 것으로 기대했다.
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한국어 비롯 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 총 5개 언어 지원
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 외국인 주민의 민원 접근성을 높이고 언어 장벽을 해소하기 위해 정왕본동 행정복지센터에 '이주배경주민대상 인공지능(AI) 다국어 민원 안내 키오스크 서비스'를 8일부터 개시한다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 서비스는 외국인 주민 증가에 따른 행정 수요 확대에 대응하기 위해 마련됐으며 인공지능 기술을 활용한 다국어 민원안내 시스템을 행정복지센터에 도입한 사례로는 지자체 최초다.
시흥시는 등록외국인 수가 7만 2640명에 달하며 이 가운데 2만 6693명(36.7%)이 거주하는 정왕본동은 전국에서도 대표적인 다문화 밀집 지역으로 꼽힌다. 생활정보 안내와 체류지 변경 신고, 보건·복지 서비스 안내 등 외국어 민원 수요가 꾸준히 증가함에 따라 시는 외국인 주민들이 더 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있도록 인공지능 기반 민원 안내 서비스를 구축했다.
새롭게 도입된 키오스크는 인공지능 기반 '인간형 아바타'가 외국어 음성으로 민원 업무를 안내하는 방식으로 운영된다. 이용자가 음성으로 질문하면 해당 언어로 답변하는 양방향 서비스를 제공해 더 쉽고 편리하게 행정 정보를 확인할 수 있다.
지원 언어는 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 총 5개 언어다. 이를 통해 외국인 주민들이 생활정보와 각종 행정 절차를 더욱 쉽게 이해하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
시는 이번 서비스 도입으로 외국인 주민의 행정서비스 접근성을 높이는 것은 물론 단순 안내 업무를 효율화해 담당 공무원들이 더 전문적이고 심층적인 민원 상담에 집중할 수 있을 것으로 보고 있다.
임병택 시흥시장은 "외국인 주민 역시 지역사회의 중요한 구성원인 만큼 언어로 인한 불편을 최소화하는 것이 중요하다"라며 "인공지능 기반 다국어 민원안내 서비스를 통해 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고 시민 중심의 스마트 행정을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com