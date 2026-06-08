수원시 '6월 반도체 분야 일자리 두드림 구인·구직의 날' 개최…18명 채용

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10일 오후 2시부터 3시까지 선경도서관 강당서 1대 1 채용 면접 진행...5개 업체 참여

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 오는 10일 오후 2시부터 3시까지 선경도서관 강당에서 '6월 반도체 분야 일자리 두드림 구인·구직의 날'을 개최한다고 8일 밝혔다.

구인구직의 날 포스터. [사진=수원시]

㈜비아트론, 머니컴퍼니테크 주식회사, 케어웰솔루션스 주식회사, 화성엔지니어링 주식회사, 주식회사 티마트 등 5개 업체가 반도체 분야 인력 18명을 채용한다.

채용 분야는 반도체 기구 설계원, 시스템 소프트웨어 개발자, 기타 전기·전자 설비 조작원, 반도체 예방정비(PM) 엔지니어, 덕트 설비 점검원, 반도체 설치 및 조정 엔지니어 등이다.

수원시는 취업 정보를 제공하고 이력서·면접 클리닉을 운영하는 등 참가자들을 지원한다. 참여 구인 기업은 현장에서 구직자와 1대1 채용 면접을 한다. 구직 중인 수원시민은 누구나 참여할 수 있다.

수원일자리센터가 주관하는 '일자리 두드림'은 취업에 어려움을 겪는 구직자와 인재 채용을 원하는 기업을 연결해 주는 채용 행사다.

올해는 시민들이 쉽게 찾을 수 있는 도서관과 연계‧협업해 행사를 열고 있다.

수원일자리센터는 일자리 두드림 외에도 직업상담사가 한 달에 두 차례(둘째·넷째 화요일 오후 1~6시) 4개 구 지정도서관을 찾아가는 '찾아가는 일자리 상담'을 운영해 구직자들에게 취업 정보를 제공하고 1대1 취업 상담, 취업 알선을 한다.

ssamdory75@newspim.com