황명선 의원, '일베 탱크로 밀어버려야' 주장에 "일베 비판하며 일베 언어 써"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 황명선 의원(더불어민주당 최고위원)은 친여 유튜버 최욱 씨가 한 "(극우 커뮤니티인) 일베(일간베스트저장소)를 탱크로 밀어버려야 한다"는 발언을 겨냥해 "일베를 비판하면서 정작 일베식 언어를 사용하고 있다"며 비판의 목소리를 높였다.

황 의원은 지난 7일 페이스북에서 "매불쇼 진행자와 출연자의 발언이 온라인을 뜨겁게 달구고 있다"며 "일베를 탱크로 밀어붙여야 한다느니, 권력으로 몽둥이를 들어 제압해야 한다는 주장은 민주주의 공론장에서는 결코 해서는 안 될 파시즘의 언어"라고 지적했다.

황명선 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

황 의원은 "동의할 수 없다. 그 자리에서 직접 들었다면 귀를 씻고 싶었을 것"이라며 "일베를 비판하면서 일베의 언어를 쓰다니 한심하기 짝이 없다"고 재차 비판했다.

이어 "기득권과 싸우고 부조리와 싸워야지 어째서 국민과 싸우자고 하는지 모르겠다"며 "선거 패배의 원인을 정당이나 후보가 아닌 유권자에게 돌리는 것은 가당치 않은 일"이라고 강조했다.

황 의원은 고(故) 김대중 전 대통령의 '국민은 언제나 옳다'는 말과 고(故) 노무현 전 대통령의 '농부는 밭을 탓하지 않는다'는 발언을 언급하며 "민주당은 국민이 내리치신 죽비 앞에 반성하고 표심에 담긴 국민의 뜻을 깊이 헤아릴 뿐 결코 국민을 탓하지 않는다"고 짚었다.

그러면서 "요즘은 진보와 보수를 막론하고 아무런 책임도 지지 않는 이들이나 유튜버들이 마치 진영을 대표하는 듯 목소리를 높인다"며 "우리 공론장의 역할과 책임을 다시 돌아봐야 할 때"라고 했다.

황 의원은 "'국민이 저를 버리시면 저는 갈 곳이 없습니다'라고 했던 노 전 대통령의 진심 어린 그 말이 새삼 깊게 다가온다"고 덧붙였다.

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