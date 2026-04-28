황명선 의원 "정치검찰과 싸워온 김용에게 국민 판단 받을 기회 주어져야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 황명선 더불어민주당 최고위원은 28일 민주당이 국회의원 재보궐선거에 김용 전 민주연구원 부원장을 공천하지 않기로 한 결정에 대해 공개 비판했다.

황 최고위원은 페이스북은 통해 "우리 당은 6·3 재보궐선거 경기 지역 전략공천 명단을 발표했다"며 "그러나 그 명단에 김용 전 민주연구원 부원장의 이름은 없었다"며 이같이 밝혔다.

황명선 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

황 최고위원은 "김용은 윤석열 검찰이 이재명 대통령을 무너뜨리기 위해 가장 먼저 칼끝을 겨눈 동지"라며 "인고의 시간 속에서 김용은 정치검찰의 회유에도 협박에도 동지를 팔지 않았고 자신의 자유를 내어주면서도 진실을 지켰으며 끝내 민주당을 사수했다"고 주장했다.

그러면서 "오늘 이재명 정부의 성과와 국민이 체감하는 효능감에는 그가 버텨낸 시간의 지분이 분명히 새겨져 있다"고 강조했다.

황 최고위원은 "김용에게 국민의 판단을 받을 기회를 주어야 한다"며 "이것은 한 사람의 정치적 운명에 관한 문제가 아니다. 정치검찰에 맞서 싸워온 민주당의 역사, 우리가 함께 지켜온 동지애의 원칙, 진실은 끝내 승리한다는 우리의 신념, 이 모든 것을 높이 세우는 일"이라고 했다.

이어 "김용 공천은 한 사람을 위한 선택이 아니라 검찰공화국 청산과 민주 정부 성공을 위한 굳은 결단"이라며 "김용이 조희대 대법원이 아니라 국민의 법정에서 정당하게 검증받을 수 있도록 우리 당은 국민을 믿고 이재명 정부 성공을 위해 정치적 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.

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