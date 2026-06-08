충북교육청, 2회 추경 3조 9954억원 편성…"학교 부담 완화·AI 교육 강화"

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고물가 대응 1945억 증액…학교운영비·교육환경·디지털 인프라 집중 투자

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 고유가·고물가에 따른 학교 현장 부담을 줄이고 AI 기반 교육 환경을 강화하기 위해 1945억 원 규모의 추가경정예산(제2회)을 편성했다.

충북교육청은 8일 기존 2026년 본예산 3조 8009억 원보다 5.1% 늘어난 3조 9954억 원 규모의 '제2회 교육비특별회계 추가경정예산안'을 충북도의회에 제출했다고 밝혔다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

세입은 중앙정부 이전 수입 1931억 원, 지방자치단체 전입금 12억 원, 기타 2억 원 등으로 구성됐다.

세출은 학교 현장 지원과 미래 교육 환경 구축에 초점을 맞췄다.

우선 공공요금 인상 등에 따른 부담 완화를 위해 학교 운영 기본 경비 증액 등 494억 원을 편성했다.

학교·학급·학생 수당 경비 10% 인상(189억 원), 시설 관리비 추가 지원(24억 원), 현안 사업비(150억 원), 총액 교부 사업 확대(131억 원) 등이 포함됐다.

학생 성장 지원 분야에는 203억 원이 투입된다. 체육·독서·예술 활동 확대에 175억 원, 기초 학력 및 진로·진학 지원에 28억 원을 각각 배정했다.

AI·디지털 교육 환경 구축에도 204억 원을 편성했다.

전자 칠판 보급(87억 원), 지능형 과학실 구축(60억 원), 노후 PC 교체(43억 원) 등이 주요 사업이다.

안전한 학교 환경 조성을 위한 예산도 반영됐다.

CCTV 설치 등 학교 안전망 구축에 31억 원, 급식 시설 개선과 교육 시설 보수 등 환경 개선에 489억 원이 투입된다.

이와 함께 학교 신설(93억 원)과 미래형 공간 재구조화 사업도 포함됐다.

윤건영 교육감은 "학교가 교육 본연의 기능에 집중할 수 있도록 지원을 확대하고 안전하고 쾌적한 환경과 AI 기반 교육 체계를 구축하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 오는 16일부터 열리는 충북도의회 제434회 임시회 심의를 거쳐 확정될 예정이다.

baek3413@newspim.com