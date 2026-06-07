전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.07 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] '3G 만에 선발' 김하성, 3타수 무안타... 타율 0.096까지 추락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김하성이 7일 피츠버그전에서 9번 유격수로 선발 출전했지만 3타수 무안타에 그쳤다.
  • 복귀 후 타격 부진이 이어지며 시즌 타율이 0.096까지 떨어져 주전 경쟁에서도 어려움을 겪고 있다.
  • 애틀랜타는 5회 결승 희생플라이와 투런 홈런으로 6대3 승리를 거두며 2연승과 동부지구 선두를 지켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김하성(애틀랜타)이 3경기 만에 선발 출전 기회를 얻었지만 무안타에 그치며 타격 부진에서 벗어나지 못했다.

김하성은 7일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 피츠버그와 홈경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타를 기록했다.

[조지아 로이터=뉴스핌] 애틀랜타의 김하성이 7일 열린 피츠버그와의 경기에서 3타수 무안타로 침묵했다. 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

올해 1월 오른손 중지 부상을 당했던 김하성은 재활을 거쳐 지난달 13일 빅리그에 복귀했지만 기대했던 모습을 보여주지 못하고 있다. 최근 타격 침체가 길어지면서 출전 기회도 눈에 띄게 줄어든 상황이다.

김하성은 지난 4일 토론토전에서 적시타를 기록하며 반등의 계기를 마련하는 듯했지만, 이후 5일 토론토전과 6일 피츠버그전에 연속 결장했다. 이날 3경기 만에 선발 라인업에 이름을 올렸으나 다시 침묵하며 아쉬움을 남겼다.

첫 타석부터 결과를 만들지 못했다. 2회말 1사 주자 없는 상황에서 피츠버그 선발 브랙스턴 애시크래프트를 상대한 김하성은 초구 시속 156.3㎞ 직구를 공략했지만 2루수 뜬공으로 물러났다.

4회말 두 번째 타석에서도 안타는 나오지 않았다. 2사 주자 없는 상황에서 다시 애시크래프트를 만난 김하성은 6구째 바깥쪽 낮은 커브를 받아친 타구가 우익수 뜬공으로 연결됐다.

마지막 타석 역시 범타였다. 6회말 1사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 김하성은 3루수 땅볼로 물러나며 이날 경기를 마쳤다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김하성이 4일(한국시간) MLB 토론토 블루제이스와의 홈경기 2회 안타를 치고 있다. 2026.6.4. psoq1337@newspim.com

결국 김하성은 안타를 추가하지 못했고 시즌 타율은 0.096(52타수 5안타)까지 하락했다. 복귀 후 좀처럼 타격감을 끌어올리지 못하면서 주전 경쟁에서도 어려움을 겪고 있다.

반면 팀은 승리를 챙겼다. 애틀랜타는 초반 3-0 리드를 잡았지만 4회초 2점, 5회초 1점을 내주며 3-3 동점을 허용했다. 그러나 곧바로 이어진 5회말 공격에서 다시 승부를 갈랐다.

1사 3루에서 오지 앨비스가 희생플라이를 날려 결승 타점을 올렸고, 이어 도미닉 스미스가 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨리며 순식간에 6-3으로 달아났다.

이후 애틀랜타 불펜은 추가 실점 없이 남은 이닝을 막아내며 리드를 지켜냈다. 6-3 승리를 거둔 애틀랜타는 2연승을 달리며 시즌 44승 21패를 기록, 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 굳게 지켰다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동