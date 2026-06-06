[MLB] 깊은 슬럼프 김하성, 또 선발 제외...반등 못하면 방출?

현지 매체 "부진 지속땐 애틀랜타 어려운 결정"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성의 입지가 벼랑 끝으로 몰렸다. 2경기 연속 선발 라인업 제외다. 몸값에 걸맞지 않은 극심한 부진이 이어지면서 팀 내 존재감마저 지워지고 있다.

애틀랜타는 6일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열리는 2026 메이저리그(MLB) 토론토와의 정규시즌 홈경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다. 김하성의 이름은 없었다. 유격수 자리에는 전날 홈런을 터뜨린 마우리시오 듀본이 5번 타자로 연속 선발 출전한다.

이유는 공수 양면에서의 심각한 부진 때문이다. 김하성은 올 시즌을 앞두고 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 302억 원)에 계약했다. 주전 유격수 대우였다. 하지만 겨울철 손가락 부상 여파로 지난달 13일에야 지각 합류했다. 성적은 처참하다. 현재까지 14경기 타율 0.102, OPS(출루율+장타율) 0.287에 그치고 있다. 수비에서도 벌써 3개의 실책을 범했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터] 2026.06.06 psoq1337@newspim.com

연봉 610만 달러를 받는 경쟁자 듀본은 타율 0.255, 5홈런, OPS 0.710으로 제 몫을 하고 있다. 또 다른 유격수 자원인 호르헤 마테오는 39경기에서 타율 0.301, 4홈런, 7도루, OPS 0.835로 맹활약 중이다. 현지 언론은 고액 연봉에 연연하지 않고 상승세인 마테오와 듀본을 적극 기용하는 월트 와이스 감독과 알렉스 앤소폴로스 사장의 결단력을 높이 평가하고 있다.

구단은 "유격수 자리는 매일 상황을 보며 결정하겠다"고 선언했다. 사실상 김하성의 붙박이 주전 지위를 박탈한 셈이다. 애틀랜타 스포츠 라디오 등 현지 매체들은 "앞으로 1~2주 내에 반등하지 못하면 애틀랜타가 어려운 결정을 내릴 것"이라고 전망했다. 여기서 언급된 '어려운 결정'은 사실상 방출을 의미한다.

애틀랜타는 김하성의 빈자리 속에서도 5일까지 42승 21패, 승률 0.667로 메이저리그 전체 1위를 질주하고 있다. 팀이 승승장구할수록 김하성의 고립은 깊어지고 있다. 단 1~2주의 골든타임 안에 증명하지 못하면 300억원의 몸값은 벤치 뒤로 완전히 사라질 위기다.

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