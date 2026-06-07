[MLB] SF 이정후, 멀티히트로 14경기 연속 안타... 타율 0.324

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이정후(샌프란시스코)가 14경기 연속 안타 행진을 이어가며 뜨거운 타격감을 과시했지만 팀 패배를 막지는 못했다.

이정후는 7일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 원정경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1도루 1득점을 기록했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 이정후가 7일 열린 시카고 컵스와의 경기에서 4타수 2안타를 기록했다. 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

이로써 이정후는 지난달 15일 LA 다저스전부터 이어온 연속 경기 안타 행진을 14경기로 늘렸다. 이는 빅리그 데뷔 후 자신의 최장 연속 경기 안타 기록이다. 시즌 타율도 0.321에서 0.324(216타수 70안타)로 상승하며 팀 내 타율 1위 자리를 유지했다.

초반 두 타석에서는 아쉬움을 남겼다. 0-0으로 맞선 2회초 선두타자로 나선 이정후는 컵스 선발 벤 브라운과 8구 승부 끝에 좌익수 뜬공으로 물러났다. 이어 4회초에도 브라운의 싱커를 공략했지만 다시 좌익수 뜬공에 그쳤다.

하지만 세 번째 타석부터 방망이가 살아났다. 1-1로 맞선 7회초 선두타자로 등장한 이정후는 컵스 우완 불펜 제이콥 웹의 체인지업을 받아쳐 우전 안타를 기록했다. 이어 곧바로 2루 도루까지 성공하며 득점권에 안착했지만 후속 타선의 침묵으로 홈을 밟지는 못했다.

9회초에는 결정적인 활약을 펼쳤다. 1사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 이정후는 시카고 마무리 다니엘 팔렌시아의 시속 157㎞ 직구를 밀어쳐 좌전 안타로 연결했다. 이날 경기 두 번째 안타이자 14경기 연속 안타를 완성하는 순간이었다.

출루한 이정후는 브라이스 엘드리지의 우전 안타 때 3루까지 진루했고, 이어 맷 채프먼의 희생플라이 때 홈을 밟으며 역전 득점을 올렸다. 샌프란시스코는 이정후의 득점으로 2-1 리드를 잡으며 승리를 눈앞에 두는 듯했다.

그러나 리드는 오래가지 못했다. 컵스는 9회말 선두타자 피트 크로-암스트롱이 동점 솔로 홈런을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 결국 경기는 연장전으로 이어졌다.

샌프란시스코는 연장 10회말 승부치기에서 무너졌다. 무사 2루 상황에서 마이클 부시에게 안타를 허용했고, 우익수 빅터 베리코토가 타구를 뒤로 흘리는 실책까지 범하면서 2루 주자가 그대로 홈을 밟았다.

결국 샌프란시스코는 2-3 끝내기 패배를 당하며 4연승 도전에 실패했다.

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