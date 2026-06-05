[MLB] 이정후, 최근 7경기 19안타...SF구단 94년 만의 대기록

부상자 명단서 복귀후 29타수 19안타 타율 0.655 4타점 8득점

배럴 타구는 적어도 배트 컨트롤로 라인드라이브성 안타 양산

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 최고의 교타자 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)의 타격 신바람이 메이저리그(MLB)를 강타하고 있다. 부상 복귀 후 연일 맹타를 휘두르며 현지 언론의 찬사를 한 몸에 받았다.

이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 밀워키 브루어스와의 원정경기에 5번 우익수로 선발 출전해 5타수 4안타 1타점 3득점으로 폭발했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

불과 얼마 전까지 허리 근육통으로 부상자 명단(IL)에 올랐던 선수가 맞나 싶을 정도다. 이정후는 지난달 30일 콜로라도 로키스전에서 복귀한 이후 완전히 다른 타자가 됐다. 복귀 후 치른 7경기 성적은 29타수 19안타, 타율 0.655 4타점 8득점이다. 7경기 19안타는 1932년 빌 테리 이후 샌프란시스코 구단 역사상 94년 만에 나온 대기록이다.

복귀 직전 0.268까지 떨어졌던 시즌 타율은 단 7경기 만에 0.322로 폭등했다. 단숨에 메이저리그 전체 타율 4위이자 내셔널리그 4위로 뛰어올랐다. 아시아 타자로는 2001년과 2004년 타격왕을 차지한 스즈키 이치로 이후 역대 두 번째 타격왕 도전도 가시권에 들어왔다. 야구 천재 오타니 쇼헤이(LA 다저스)도 달성하지 못한 영역이다. 이날 경기를 중계한 NBC 스포츠 베이 에어리어 중계진은 "이정후의 타격을 보는 것 자체가 즐겁다. 방망이에 불이 붙었다"라며 감탄했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

이정후의 활약이 놀라운 건 최근 메이저리그의 트렌드를 완벽히 역행하고 있기 때문이다. 현대 야구는 삼진을 두려워하지 않고 홈런을 노리는 '배럴 타구'의 시대다. 실제로 이정후의 평균 타구 속도(시속 87.6마일)는 리그 하위 24%, 배럴 타구 비율(2.7%)은 하위 9%에 불과하다.

그러나 이정후는 정교한 콘택트 능력이라는 자신만의 무기로 정면 돌파했다. 최근 7경기 동안 볼넷은 없었지만 삼진도 단 1개뿐이었다. 삼진율(10.6%)과 헛스윙률(14.2%)은 리그 최상위권이다. 강하게 멀리 보내지 못하더라도 특유의 배트 컨트롤로 수비수 사이에 뚝 떨어지는 라인드라이브성 안타를 양산한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

이정후는 팀 동료 아라에즈나 스티븐 콴(클리블랜드)처럼 공을 맞히는 원초적인 기술로 리그를 지배하는 '콘택트 스페셜리스트'의 정석을 보여주고 있다. 시즌은 길고 타격감은 내려가기 마련이다. 볼넷이 적어 슬럼프 때 타율 방어가 어려울 수 있다. 하지만 자신의 최대 경쟁력인 타율 애버리지를 완벽히 회복하며 메이저리그 무대에 정착했다는 점은 분명하다.

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