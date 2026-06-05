최휘영 장관 "국악, 세계 관객과 호흡 새로운 창작의 원천"

제2회 국악의 날 기념식

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 5일 국립국악원 예악당에서 열린 '제2회 국악의 날' 기념식에 참석해 "세종실록에 여민락이 처음 기록된 날, 바로 오늘 6월 5일 국악의 날을 맞았다. 온 국민이 함께 우리 음악을 즐긴다는 여민락의 가치를 되새기는 시간"이라고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 서울 서초구 국립국악원에서 열린 '제2회 국악의 날 기념식'에서 기념사를 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.05 fineview@newspim.com

최 장관은 "희로애락을 함께해온 국악이 오늘날 한국 음악과 문화의 단단한 뿌리가 되어 세계 다양한 관객들과 호흡하며 새로운 창작의 원천이 되고 있다"며 "앞으로도 국악이 국민의 일상에 더욱 가까이, 더욱 깊이 스며들어 울림과 위로가 될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

기념식에서는 국악 진흥에 헌신한 이들의 공적을 기리는 '대한민국 여민락상' 시상도 진행됐다. 올해는 어려운 여건 속에서도 지역 국악 발전에 기여한 충청북도 영동군과 김창환 강원특별자치도립국악관현악단 예술감독이 문체부 장관 표창을 받았다.

축하 공연도 이어졌다. 국립무용단은 북의 울림으로 국악의 번영을 기원하는 '고무악'을 선보였고, 국악 그룹 '4인 놀이'는 민속음악을 현대적 감각으로 재해석한 '놀이'로 객석의 호응을 끌어냈다. 경기시나위오케스트라와 소리꾼 박애리, 인천시교육청 국악합창단이 함께 부른 '우리가 원하는 우리나라'는 행사장을 가득 채우며 대미를 장식했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 서울 서초구 국립국악원 잔디마당에서 기념공연을 보고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.05 fineview@newspim.com

국립국악원 야외 무대에서는 완주어린이취타대의 '대취타'와 65인조 상모놀이, 국립청년무용단의 '진도북춤', 국립청년연희단의 '판굿'이 펼쳐져 눈길을 모았다.

국악 주간은 오는 14일까지 계속된다. 광화문 광장에서는 800여 명이 참여하는 합동길놀이와 고싸움이 열렸으며, 남산 팔각정(7일)과 서울숲 야외무대(8~11일) 등에서도 전통연희와 국악 공연이 이어진다. 11~12일에는 국립국악원 예악당에서 '종묘제례악'과 '사직제례악'을 한자리에서 감상할 수 있는 신작 '왕의 제단, 백성의 무대'가 공개된다. 인천·세종·광주·부산 등 전국 각지에서도 공연과 교육, 기념행사 50여 회가 마련된다.

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