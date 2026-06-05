이재준 수원시장 "수원, '케이-글로벌 문화관광 산업 허브'로 디자인"

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제5회 세계관광산업컨퍼런스 개회식서 밝혀

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장이 세계관광산업컨퍼런스에 참석해 수원을 '케이(K)-콘텐츠 메카'로 새롭게 디자인하고 있다고 밝혔다.

세계관광산업컨퍼런스 기념촬영 모습. [사진=수원시]

이날 수원컨벤션센터에서 열린 제5회 세계관광산업컨퍼런스 개회식에서 환영사를 한 이재준 시장은 "수원은 도시 자체를 '케이(K)-글로벌 문화관광 산업 허브'로 새롭게 디자인하고 있다"며 "조선시대 정조대왕 능행차를 재연한 '케이(K)-컬처로드'를 중심으로 수원의 대표 축제인 수원화성문화제를 글로벌 3대 축제로 키워낼 것"이라고 말했다.

이어 "골목상권과 지역경제를 살리는 가장 강력한 힘은 바로 관광"이라며 "오늘 컨퍼런스가 새로운 관광 전력을 모색하고 '지속가능한 체류형 관광'의 미래를 여는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다"고 전했다.

(사)국제관광인포럼과 수원특례시가 공동주최하고 ㈜코트파와 수원컨벤션센터가 공동주관하는 제5회 세계관광산업컨퍼런스에는 스리랑카·일본·네팔·말레이시아·캄보디아·필리핀 등 15개국의 관광부처 장·차관, 관광청장, 대사, 세계관광기구(UN 투어리즘) 관계자 등 200여 명이 참가했다.

컨퍼런스는 지난 4일 서울 코엑스에서 열린 서울국제관광전 개막식으로 시작됐다.

5일에는 수원컨벤션센터에서 개회식, 기조연설, 고위급 토의, 수원관광설명회 등이 진행됐다. 선은임 수원시 문화관광체육국장은 수원의 관광 콘텐츠와 '2026-2027 수원 방문의 해'를 소개했다.

컨퍼런스 참가자들은 6일 수원화성 일원을 관광하고 수원의 관광 자원을 체험할 예정이다. 화성행궁, 수원화성박물관, 무예 24기 공연 등을 관람하고 플라잉 수원을 체험한다.

ssamdory75@newspim.com