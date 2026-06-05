원광디지털대, 나태주 시인 초청 '여름방학 인문학 특강' 개최

8월 18일 서울캠퍼스서 '시를 통해 헤아리는 삶의 지혜' 강연

삶을 성찰하고 인문학적 소양을 넓힐 수 있는 기회 제공

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 대한민국을 대표하는 시인이자 많은 독자에게 사랑받고 있는 나태주 시인이 원광디지털대학교 2026학년도 여름방학 인문학 특강에 나선다. 오랜 시간 시를 통해 삶의 아름다움과 희망의 메시지를 전해온 나태주 시인은 이번 강연에서 시를 매개로 삶을 바라보는 따뜻한 시선과 일상 속 행복의 의미, 그리고 인생을 살아가는 지혜에 대해 이야기할 예정이다.

원광디지털대학교는 오는 8월 18일 오후 2시 서울캠퍼스에서 2026학년도 여름방학 인문학 특강 '시(詩)를 통해 헤아리는 삶의 지혜'를 개최한다고 5일 밝혔다.

나태주 시인. [사진=원광디지털대학교]

대학교에 따르면 이번 특강은 재학생과 졸업생에게 전공 학습을 넘어 삶을 성찰하고 인문학적 소양을 넓힐 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

원광디지털대학교는 성인 학습자들이 학업과 직장 가정생활을 병행하는 가운데서도 배움의 즐거움과 대학 공동체의 소속감을 느낄 수 있도록 방학 기간을 활용한 다양한 교양·문화 프로그램을 운영하고 있다.

이번 특강은 원광디지털대학교 재학생과 졸업생을 대상으로 진행되며 참가자 1인당 동반 1인까지 함께 참석할 수 있어 가족, 친구, 지인과 함께 시가 전하는 감동과 삶의 지혜를 나누며 원광디지털대학교의 학습 문화를 경험하는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대된다.

참가 신청은 오는 7월 20일부터 원광디지털대학교 홈페이지를 통해 선착순으로 접수할 수 있으며 모집 인원 마감 시 신청이 조기 종료될 수 있다.

원광디지털대학교 전경. [사진=원광디지털대학교]

원광디지털대학교 관계자는 "이번 인문학 특강이 학업과 직장 가정생활을 병행하는 재학생과 졸업생들에게 시(詩)가 주는 위로와 울림을 통해 삶의 여유와 지혜를 발견하는 시간이 되길 바란다"며 "특히 소중한 사람과 함께 참여할 수 있도록 동반 참석 기회를 마련한 만큼 참가자들이 가족·지인과 함께 배움의 가치를 나누는 더욱 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 성인학습자들이 대학 안에서 전공 학습뿐 아니라 인문·교양, 문화적 경험까지 함께 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com