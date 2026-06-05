[LPGA] 김세영, US오픈 1R 단독 2위…윤이나·유현조 공동 3위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 골프의 베테랑 김세영이 LPGA 메이저 대회 US여자오픈 첫날 단독 2위에 오르며 쾌조의 스타트를 끊었다.

김세영은 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽에서 열린 제81회 US여자오픈 1라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 67타를 쳤다. 버디 7개와 보기 2개로 5언더파 66타를 몰아친 단독 선두 제니퍼 컵초(미국)를 1타 차로 바짝 추격하며 투어 통산 14승이자 자신의 두 번째 메이저 트로피를 조준했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김세영. [사진=LPGA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

이날 김세영은 페어웨이 안착률 71%, 그린 적중률 61%를 기록했고, 퍼트 수를 25개로 막아내며 위기를 관리했다. 10번 홀에서 출발해 연속 버디로 기세를 올린 김세영은 후반 6번 홀부터 9번 홀까지 3연속 버디를 낚아채며 선두권으로 뛰어올랐다. 8번과 9번 홀에서는 8m가 넘는 롱퍼트를 연속으로 성공시키는 집중력을 발휘했다. 경기 후 김세영은 "코스가 어려워 매 홀 시험에 드는 기분이었다"라며 "견고한 플레이를 펼쳐 기쁘고 남은 사흘이 기대된다"고 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윤이나. [사진=LPGA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

한국 선수들의 기세는 첫날부터 뜨거웠다. LPGA 투어 2년 차 윤이나와 KLPGA 투어의 간판 유현조 그리고 엡손 투어에서 뛰다 2024년 LPGA 투어 풀시드권을 획득한 강민지가 나란히 3언더파 68타를 쳐 공동 3위 그룹을 형성했다. 베테랑 신지애와 2023년 이 대회 우승자인 교포 이민지(호주)도 2언더파 69타로 공동 8위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유현조. [사진=KLPGA] 2026.06.05 psoq1337@newspim.com

세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 2오버파 73타로 한국의 양희영, 김민솔 등과 함께 공동 56위에 그쳤다. 이번 시즌 2승을 거두며 세계랭킹 3위에 오른 김효주는 3오버파 74타로 부진해 황유민, 임진희, 리디아 고 등과 공동 85위에 위치해 컷 탈락 위기에 몰렸다.

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