금요일·음력 4월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 12일(금요일·음력 4월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 큰 바위처럼 태산 같은 믿음을 주겠다.
72년생 : 지금 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
84년생 : 흩어져 있던 재물이 몰려오겠다.
96년생 : 직진하면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 소신을 지켜야 사업이 뜨겠다.
73년생 : 쌍무지개가 눈앞에서 펼쳐지겠다.
85년생 : 엄청난 내공으로 사업을 따내겠다.
97년생 : 근심 걱정이 없어지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 무단히 노력한 결과를 맛보겠다.
74년생 : 지금 하는 분야에서 최고가 될 수 있겠다.
86년생 : 매사 술술 풀려나간다.
98년생 : 새로운 시작을 알리는 신호가 오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 명예도 얻고 재물도 얻겠다.
75년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
87년생 : 생각한 대로 성공하겠다.
99년생 : 모든 것이 무리가 없이 흘러가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 소신을 지키는 것이 중요하겠다.
76년생 : 안정적인 생활로 이어지겠다.
88년생 : 멈춤 없는 직진이 되겠다.
00년생 : 간절히 원했던 것을 얻겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 믿고 함께 가는 것이 상책이다.
77년생 : 소신대로 밀어붙이면 승산이 충분하겠다.
89년생 : 생각한 바를 이룰 수 있는 기회이겠다.
01년생 : 여기저기서 아우성치며 응원하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 매사 술술 잘 풀려나간다.
78년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
90년생 : 준비한 대로 사업을 따겠다.
02년생 : 마음을 달래면서 가야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 좀 더 생각해야 좋은 결과가 있겠다.
79년생 : 여유를 찾아야 좋은 결과로 연결되겠다.
91년생 : 대단히 좋은 일이 생기겠다.
03년생 : 말없이 기다리다 쓸쓸하게 돌아서겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 가까운 곳에서 해답을 찾아야 하겠다.
80년생 : 잊히어졌던 일들이 현실로 다가오겠다.
92년생 : 떠나간 사람이 다시 돌아오겠다.
04년생 : 도전하는 용기가 필요하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어려움이 해소되겠다.
81년생 : 행운의 미소가 찾아오겠다.
93년생 : 유리하게 생각해야 유리한 상황을 만나겠다.
05년생 : 아무도 찾지 않는 곳에서 희망을 볼 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 믿고 맡기면 좋은 결과가 생기겠다.
82년생 : 사랑보다는 일을 우선하는 것이 좋겠다.
94년생 : 기본 방향을 지키는 것이 중요하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새롭게 사업을 시작하겠다.
83년생 : 사업 확장 운이 좋겠다.
95년생 : 뜻한 바가 이루어지겠다.