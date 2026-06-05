업비트 고객센터, KSQI '우수 콜센터' 선정

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AI 기반 금융사고 예방 역량 인정

디지털자산 고객 보호 체계 고도화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 두나무가 운영하는 디지털자산 거래소 업비트 고객센터가 서비스 품질 경쟁력을 인정받았다.

두나무는 5일 업비트 고객센터가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 '한국의 우수 콜센터'로 선정됐다고 밝혔다.

두나무 임직원들이 KSQI 인증서 수여식에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다. (왼쪽 세 번째부터) 업비트운영지원팀 안재민 팀장, 두나무CX 김혜영 운영실장, 두나무CX 손혁진 대표이사. [사진=두나무]

KSQI는 국내 주요 기업과 기관의 고객 접점 서비스 수준을 평가하는 지표로, 전문 평가단이 실제 고객 관점에서 상담 태도, 업무 전문성, 응대 정확성, 문제 해결 능력, 고객 공감도 등을 종합적으로 평가해 우수 콜센터를 선정한다.

업비트 고객센터는 특히 'AI 금융사고 예방 비대면 채널 선도기업' 부문에서 높은 평가를 받았다. 디지털자산 거래 환경에 특화된 상담 역량과 차별화된 서비스 품질이 주요 요인으로 꼽힌다.

이용자 문의에 대한 신속·정확한 응대뿐 아니라 보이스피싱, 사칭 사기, 계정 탈취 등 금융사고 위험을 사전에 식별하고 예방 안내를 제공하는 상담 체계를 운영하고 있다. 이용자 상황에 맞춘 맞춤형 안내를 통해 금융사고 예방과 고객 불편 최소화에 집중하고 있다는 설명이다.

또한 AI 기반 상담 지원 시스템을 도입해 상담의 일관성과 정확도를 높였으며, 고도화되는 금융사기 수법과 디지털자산 시장 변화에 대응하기 위한 상담 역량 강화도 지속하고 있다.

한편 두나무는 AI 기반 이상거래 탐지 시스템(FDS)과 24시간 모니터링 체계 등을 통해 고객 보호 정책을 강화하며 안전한 디지털자산 거래 환경 구축에 나서고 있다.

peterbreak22@newspim.com