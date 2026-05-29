두나무, 업비트 데이터랩서 '기술적 분석 종합지표' 출시

디지털자산 시장 현 상태 보여주는 '종합 진단 차트'

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 29일 디지털자산 거래소 업비트의 통합 데이터 분석 플랫폼 '업비트 데이터랩'에서 시장 가격 흐름을 진단할 수 있는 '기술적 분석 종합 지표'를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무가 29일 디지털자산 거래소 업비트의 통합 데이터 분석 플랫폼 '업비트 데이터랩'에서 시장 가격 흐름을 진단할 수 있는 '기술적 분석 종합 지표'를 새롭게 출시했다고 밝혔다. [사진=두나무]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

이번에 추가된 지표는 복잡한 데이터 분석을 통해 디지털자산 시장의 현재 상태를 명확하게 보여주는 '종합 진단 차트' 역할을 수행한다. 이 지표는 디지털자산 가격 데이터를 근거로 현재 시장의 상승 또는 하락 추세를 직관적으로 파악할 수 있도록 돕는 유용한 도구다.

특히 이 새로운 지표는 전통 금융 시장에서 흔히 사용하는 상대강도지수(RSI), 볼린저밴드, 스토캐스틱, 이동평균선 이격도 등 10가지 핵심 기술적 지표를 통합한 것이 주요 특징이다. 각각의 지표는 계산 방식이 달라 서로 다른 신호(과매도, 중립, 과매수)를 보낼 수 있다.

업비트 데이터랩은 투자자가 데이터를 명확하게 해석하고 판단의 오류를 줄일 수 있도록, 10가지 지표의 신호를 종합해 0점에서 100점까지의 최종 점수로 쉽게 통일했다. 이 점수가 0점에 가까울 경우 시장이 지나치게 위축된 '침체(과매도)' 상태를 의미하며, 100점에 가까우면 열기가 과도하게 달아오른 '과열(과매수)' 상태를 나타낸다.

또한 이 지표는 특정 코인의 움직임보다는 업비트에서 거래 지원된 모든 자산을 포괄하는 '업비트 종합 지수'를 기반으로 산출된다. 이를 통해 투자자들은 일부 자산의 단기 변동에 구애받지 않고 현재 국내 디지털자산 시장의 전반적인 가격 흐름을 쉽게 이해할 수 있다.

더불어 투자자들은 업비트 데이터랩에 이미 마련된 다양한 지표와 이번에 추가된 종합 지표를 비교하며 데이터 해석의 깊이를 높일 수 있다. 예를 들어, 기존의 '공포·탐욕 지수'와 이번 종합 지표를 함께 분석하면 현재 시장의 가격 신호를 더욱 선명하게 파악할 수 있다.

김대현 두나무 최고 데이터 책임자(CDO)는 "전문가용 도구를 업비트 종합 지수와 융합해 누구나 쉽게 이해할 수 있는 지표로 표준화했다"며 "직관적이고 객관적인 수치로 디지털자산 시장의 현재 상태를 명확히 보여주는 만큼, 많은 투자자가 다각도로 시장 흐름을 해석하는 데 유용한 자료로 활용하길 기대한다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com