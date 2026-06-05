국립중앙청소년수련원, 천안 진로체험박람회서 '디지털 사격' 운영

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중학생 4000명 대상 실감형 IT 스포츠 체험 제공

집중력·협업 능력 키우는 디지털 기반 프로그램

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 이달 4일부터 5일까지 천안시태조산청소년수련관에서 열린 '2026년 천안 진로직업체험박람회'에 참가해 '디지털 사격' 체험 부스를 운영했다.

이번 박람회는 충청남도천안교육지원청이 주최하고 천안시태조산청소년수련관과 천안진로체험지원센터가 주관했으며 자유학기제를 운영 중인 중학생 약 4000명을 대상으로 다양한 진로·직업 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

'2026년 천안 진로직업체험박람회'에서 '디지털 사격' 체험부스에 참여 중인 청소년들의 모습. [사진=국립중앙청소년수련원]

중앙수련원이 선보인 '디지털 사격' 체험은 IT 기술과 광학 센서를 활용한 실감형 스포츠 콘텐츠로 구성됐다. 적외선 레이저 신호를 이용해 명중 여부를 판별하는 방식으로 청소년들이 디지털 기반 스포츠 활동을 직접 경험할 수 있도록 했다.

중앙수련원은 참가 학생들이 사격 결과 데이터를 실시간으로 확인하며 활동에 몰입하고 이를 통해 집중력 향상과 협업 능력 증진을 도모할 수 있도록 프로그램을 기획했다고 밝혔다.

정철상 국립중앙청소년수련원 원장은 "청소년들이 디지털 기술 기반 체험활동을 통해 다양한 진로 분야를 경험하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래 사회 변화에 맞춘 디지털 체험활동과 진로 지원 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com