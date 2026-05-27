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'대한민국청소년박람회' 28일 여수서 개막…미래 역량 체험의 장

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  • 성평등가족부가 28일부터 여수서 청소년박람회를 연다고 밝혔다.
  • 행사는 AI·기후 등 6개 주제관 278개 체험부스로 꾸몄다.
  • 토론회·경진대회·멘토특강 등 청소년 참여행사도 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·기후·진로 등 6개 주제관 278개 체험부스 운영
토론·경진·멘토특강까지…청소년 참여형 프로그램

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 전라남도, 여수시와 함께 오는 28일부터 30일까지 사흘간 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 '제22회 대한민국청소년박람회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

청소년박람회는 매년 5월 '청소년의 달'을 기념해 전국 주요 도시를 순회하며 열리는 행사로 다양한 체험과 소통 기회를 제공하고 청소년 정책에 대한 사회적 공감대를 확산하기 위한 대표 청소년 축제다.

제22회 대한민국청소년박람회 리플릿. [사진=성평등가족부]

올해 박람회는 '청소년의 힘으로, 더 푸른 미래를!'을 주제로 디지털 전환과 기후 위기 등 변화하는 사회 환경 속에서 청소년의 미래 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

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행사 기간 동안 인공지능(AI)·디지털, 기후·에너지, 진로탐색, 창의·예술, 힐링·건강, 지역특화 등 6개 주제관에서 총 278개 체험부스가 운영된다.

참가 청소년들은 AI 로봇 체험, 증강현실 스포츠, 드론·로봇 축구, 태양광 자동차 경주, 메타버스 등 다양한 미래 기술을 직접 체험할 수 있다.

이와 함께 진로 탐색 프로그램과 예술·문화 활동, 힐링 프로그램도 마련돼 청소년의 진로 설계와 정서 지원을 돕는다.

청소년 참여형 프로그램도 다채롭게 운영된다. 약 230명의 청소년이 참여하는 '대한민국 청소년 대토론회'에서는 토론을 통해 정책 과제를 발굴할 예정이며 생성형 AI를 활용한 디지털 콘텐츠 경진대회와 로봇 경진대회도 진행된다.

멘토 특강도 이어진다. 개그맨 박성광과 황혜선(28일), KAIST 이상완 인공지능융합연구센터장(29일), 크리에이터 도티(30일) 등이 참여해 진로와 미래를 주제로 청소년들과 소통한다.

개최지 특성을 살린 프로그램도 눈길을 끈다. 노젓기 챌린지, 해양생물 굿즈 제작, VR 해양안전체험, 이순신 화살 만들기 등 다양한 체험과 함께 워터붐 페스티벌, 청소년 동아리 공연, 태권도 퍼포먼스 등 야외 행사도 진행된다.

이 밖에도 청소년 5대 학회 연합 학술대회, 청소년지도자 보수교육, 지역 청소년 참여기구 워크숍 등 연계 행사도 함께 열린다.

개막식은 오는 28일 오후 2시에 개최되며 청소년 육성에 기여한 개인과 단체에 총 22점의 정부포상이 수여된다.

국민훈장 동백장은 최창욱 한국청소년정책연구원 선임연구위원이, 국민훈장 목련장은 강정숙 시립구로청소년센터 관장이 각각 수상한다.

국민포장은 백기웅 서초유스센터 관장, 유진이 평택대학교 명예교수, 전상현 한국청소년상담복지개발원 센터장이 받는다.

원민경 성평등가족부 장관은 "대한민국청소년박람회는 청소년들이 새로운 기술과 문화를 직접 경험하고, 서로의 생각과 가능성을 나누며 미래를 스스로 설계해 보는 성장의 장"이라며 "디지털‧기후 등 사회적 대전환기에 청소년들이 단순한 정책 수혜자가 아니라 변화를 이끌어 갈 미래세대의 주역으로 성장할 수 있도록 다양한 활동 기회와 참여의 장을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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