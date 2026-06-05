전국 광역 단체장 6월 5일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사가 2일 광역단체 통합 연석회의에 참석해 인사말을 했다
- 여중협·이동옥·홍종완 등은 회의·행사 참석 등 통상 일정을 수행했다
- 여러 시도지사와 권한대행들은 공식일정·통상업무·재청 등으로 하루 일정을 보냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-실국장 회의(10:00 본관 소회의실)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-청주대학교 개교행사 참석(11:00 청주)
-현안업무 보고(14:00행정부지사실)
▲최민호 세종시장
-제31회 환경의 날 기념식(14:00 대회의실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-제49회 지적의 날 기념행사(10:30 대회의실)
▲김관영 전북지사
-공식일정 없음
▲강기정 광주시장
- 청사 집무
▲김영록 전남지사
- 공식일정 없음
▲박형준 부산시장
-통상 일정
▲박완수 경남지사
-재청
▲유득원 대전시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲김정기 대구광역시장 권한대행
-통상 업무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
- 보 고(10:30)
▲행정 2부지사
- 통상업무
▲경제부지사
- 통상업무
전국 종합=뉴스핌]
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