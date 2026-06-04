전남광주통합특별시 첫 조직안 입법예고…4인 부시장 체제 도입

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4실 7본부 24국 체제로 출발…초기 필수행정 공백 최소화 방점

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 광주시와 전남도가 4인 부시장 체제를 골자로 한 첫 조직체계안을 입법예고했다.

광주시와 전남도는 오는 7월 1일 통합특별시 출범에 앞서 행정기구 설치 조례·규칙 등 자치법규 5건을 4일 입법예고했다. 통합 초기 민원·재난안전·복지 등 필수 행정 공백을 줄이고 안정적인 광역행정 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

조직은 4실 7본부 24국 체제로 출발한다. 139과·담당관, 38직속기관, 1지역본부, 30사업소, 1출장소, 3개 합의제 행정기관으로 구성된다.

광주광역시청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

핵심은 차관급 4인 부시장 체제다. 정무직 국가공무원 2명과 지방공무원 2명으로 구성되며 행정, 안전민생, 문화산업, 경제농림 등 분야별 책임행정을 맡는다.

행정부시장은 기획조정·통합추진·자치행정 등을 총괄하고, 안전민생부시장은 재난안전·복지·교통 등 시민 밀접 분야를 담당한다. 문화산업부시장은 미래산업·관광을, 경제농림부시장은 일자리·농수산·환경을 각각 맡는다.

기획조정, 산업, 경제 등 기존 시·도 기능은 단일 실·본부장 체계로 통합해 중복 보고를 줄이고 행정 효율을 높인다. 지원 기능은 통합하고 사업 기능은 지역 특성과 수요를 반영해 배치했다.

행정안전부 지침도 반영됐다. 고위직 신설, 3급 담당관 한시 운영, 감사위원회 통합, 소방조직 일원화 등이 포함됐다.

양 시·도는 인수위원회와 협의를 거쳐 2차 조직개편안을 마련할 계획이다. 입법예고안은 양 기관 누리집에서 확인 가능하며 의견 수렴 후 의회 의결 등을 거쳐 7월 1일 시행된다.

고광완 광주시 행정부시장은 "지휘체계 일원화와 행안부 지침 반영으로 초기 행정 공백 최소화에 초점을 맞췄다"며 "인수위·의회·시민 의견을 반영해 2차 개편을 신속히 추진하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com