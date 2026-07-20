이란 "미국이 원전 시설까지 공격, 적절한 대응" 경고…확전 우려 고조

AI 핵심 요약beta
- 이란 가리브아바디 차관이 19일 미국의 다크호빈 원전 공격에 대응하겠다고 밝혔다.
- 이란은 미국이 건설 중인 다크호빈 시설을 타격했다고 주장했다.
- IAEA는 방사능 위험은 낮다며 핵시설 주변 군사 자제를 촉구했다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란이 미국이 자국 남부 다크호빈(Darkhovin) 원자력 시설을 공격했다고 주장한 가운데, 이란 고위 당국자가 "적절한 대응"에 나서겠다고 경고했다.
카젬 가리브아바디 이란 외무부 차관은 19일(현지시간) 국영방송 IRIB와의 인터뷰에서 미국의 다크호빈 원전 공격 주장을 언급하며 이같이 밝혔다.
가리브아바디 차관은 "미국이 건설 중인 다크호빈 원자력 발전소를 공격한 것은 이란의 평화적 기반시설에 대한 위험한 공격"이라며 "안보와 불안정이 고조되는 데 따른 모든 결과에 대한 책임은 전적으로 미국에 있다"고 주장했다.
이어 "이 같은 공격 행위를 강력히 규탄한다"며 "이란은 국가적 이익과 안보를 지키기 위해 적절한 조치를 취할 것"이라고 말했다.
앞서 이날 이란 원자력청은 미국이 이라크 국경 인근에 위치한 다크호빈 원자력 발전소 건설 현장을 타격했다고 주장했다.
국제원자력기구(IAEA)는 이날 이란 원자력 발전소 건설 현장이 밤사이 공격받았다는 보고를 확인하고 있다고 밝혔다.
IAEA는 다크호빈 원전이 현재 "매우 초기 단계"의 건설 과정에 있어 이번 공격으로 방사능 위험이 발생할 가능성은 낮다고 설명했다.
다만 모든 핵시설 주변에서 군사 행동을 자제해야 한다며 군사적 자제를 촉구했다.
kwonjiun@newspim.com