푸틴, 방러 최선희 만나 "북한군 지원 감사...김정은에게 안부"

AI 핵심 요약beta
- 푸틴 러시아 대통령이 19일 크렘린궁에서 최선희 북한 외무상을 만나 우크라이나 군사작전 지원에 감사를 표했다.
- 최선희는 김정은 안부를 전하고 북러 포괄적 전략적 동반자 조약에 따라 양국 관계 강화와 러시아의 우크라이나 노력 지지를 재확인했다.
- 최선희의 러시아 방문은 9개월 만으로 김정은의 러시아 방문 사전 조율 가능성이 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 자국을 찾은 최선희 북한 외무상과 만났다고 러 관영 타스 통신이 보도했다.
보도에 따르면 푸틴 대통령은 최 외무상에게 북한의 우크라이나 특별 군사작전 지원에 감사를 표했다.
그는 "특별 군사 작전에 대한 지원과 쿠르스크 지역 해방에 북한 병력을 파견하기로 한 결정에 다시 한번 감사를 표하고 싶다"고 말했다.
최 외무상은 푸틴 대통령에게 김정은 북한 국무위원장의 "따뜻하고 우호적인 안부"를 전했고, 푸틴 대통령도 김 위원장에게 따뜻한 안부를 전했다.
또한 최 외무상은 푸틴 대통령과의 대화에서 "북한과 러시아 간의 포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약에 기반한 양국 관계를 지속적으로 발전시키고 강화하는 것은 우리 정부의 변함없고 일관된 입장"이라며 "북한은 주권, 안보 이익 및 영토 보전을 수호하고 우크라이나 위기의 근본 원인을 제거하기 위한 러시아 연방의 모든 노력을 변함없이 지지할 것"이라고 말했다.
최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 일각에서는 이번 방문이 김 위원장의 러시아 방문 사전 조율을 위한 것이 아니냐는 관측이 제기되고 있다.
wonjc6@newspim.com