美국무장관, 레바논 대통령과 회담…이스라엘-레바논 평화합의 이행 논의

AI 핵심 요약beta
- 마코 루비오 미 국무장관이 19일 아운 레바논 대통령과 회담해 이스라엘·레바논 평화 합의 이행 방안을 논의했다.
- 루비오 장관은 레바논 주권 회복과 헤즈볼라 무장 해제 등에서 레바논 정부가 단호히 나서고 있다고 평가했다.
- 미국은 이란과 종전 MOU가 사실상 무력화된 가운데서도 레바논 전선에서 이스라엘·헤즈볼라 충돌 확대를 막기 위해 삼자 협정 이행을 계속 지원하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 마코 루비오 미국 국무장관이 19일(현지시간) 조지프 아운 레바논 대통령과 회담을 갖고 미국이 중재한 이스라엘·레바논 평화 합의 이행 방안을 논의했다고 국무부가 밝혔다.
루비오 장관은 레바논 주권 회복과 헤즈볼라 무장 해제 및 테러 기반시설 해체, 평화를 향한 진전에 아운 대통령 지도 하의 레바논 정부가 단호하게 나서고 있다고 평가했다.
평화 협정의 성공적 이행을 지원하고 레바논 국민을 위한 평화·경제 회복·더 나은 미래를 위한 레바논 정부의 노력을 뒷받침하겠다는 미국의 의지도 재확인했다.
이스라엘·레바논·미국 간 삼자 협정은 지난달 26일 서명됐다. 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 이란 공습을 계기로 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌이 이어지는 가운데 미국 중재로 레바논 전선에서의 교전을 끝내기 위해 체결된 것이다.
미·이란 종전 양해각서(MOU)는 양측의 군사 충돌 재개로 사실상 무력화됐지만 미국은 레바논 전선에서 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 확대되지 않도록 삼자 협정 이행을 계속 지원하고 있다. MOU에는 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전을 종료한다는 내용이 담겼지만 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 이어져 왔다.
wonjc6@newspim.com