전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.20 (월)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[기고] AI기업에서 철학도를 필요로 하는 이유

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국서 철학 전공자 실업률이 컴공보다 낮았다
  • AI기업은 철학자를 뽑아 헌법과 기준을 다듬고 있다
  • AI시대 핵심 역량은 질문·판단·정당성 부여다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

문송의 시대가 저물고 있다. 뉴욕 연방준비은행이 발표한 통계에 따르면, 미국에서 철학을 전공한 졸업생들은 컴퓨터공학을 전공한 동년배보다 취업해 있을 가능성이 더 높은 것으로 나타났다. 2024년 기준 미국 컴퓨터공학 전공자 실업률은 7%, 철학 전공자 실업률은 5.1%. '취업 안 되는 전공'의 대명사였던 철학이 '취업 보장 전공'이었던 컴퓨터공학을 앞질렀다.

배경엔 엔트로픽, 구글 딥마인드 같은 AI기업들이 '철학자'라는 직함으로 사람을 뽑는 흐름이 있다. 오픈AI의 샘 올트먼도 챗GPT의 행동 규범을 만들 때 수백 명의 도덕 철학자를 자문했다고 밝혔다.

물론 여전히 AI기업이 압도적으로 많이 뽑는 건 엔지니어이고, 철학자 채용은 소수의 자리다. 그럼에도 왜 그 자리가 생겼는지는 따져볼 가치가 있다. AI가 인간에게 남겨둔 일이 무엇인지에 대한 힌트이기 때문이다.

지금까지 인간의 노동 가치는 대체로 얼마나 정확하고 빠르게 '답하는가'에 있었다. 하지만 AI시대가 도래하면서 기존 지식을 찾아 정리해 답하는 일은 AI의 몫이 되었다. 대신 AI가 아직 못하는, 정확한 질문을 던지는 일이 남았다. 개념이 애매한 지점을 짚고, 원칙이 충돌하는 지점을 찾고, 그 충돌을 풀 기준을 세우는 일. 수천 년간 철학이 해온 작업이 갑자기 실용적 가치를 갖게 됐다.

하민회 이미지21 대표.

AI기업에서 철학자들의 실제 업무를 보면 막연한 추상적 얘기가 아니다.

엔트로픽은 자사 AI 클로드가 어떤 원칙에 따라 판단하고 행동해야 하는지를 정리한 문서를 만들어 훈련 과정에 반영하는데, 이를 '헌법'이라 부른다. 이 문서를 함께 쓴 철학박사 조 칼 스미스는 정렬 연구의 진짜 병목은 기술력이 아니라 철학적 명료성이라 말한다. 이 헌법의 핵심 저자인 아만다 아스켈에 따르면, 이 문서는 "정직해라", "해롭지 않게 행동해라" 같은 원칙을 선언하는 데서 그치지 않는다. 사용자가 위험한 상황을 암시하며 동시에 정보를 요구할 때처럼, 원칙들이 실제로 충돌하는 순간 무엇을 우선할지 판단 기준까지 담아야 한다. 코딩도 도덕 훈계도 아닌, 모호한 가치를 작동 가능한 규범으로 옮기는 작업이다.

이 지점이 최근 논의되는 'AI입헌주의'와 만난다. 국가를 헌법으로 다스리듯, AI도 미리 정한 원칙에 따라 일관되게 판단하도록 설계해야 한다는 개념이다.

왜 이 방식이 필요할까? AI기업이 모든 질문에 미리 정답을 정해둘 수 있다면 헌법은 필요 없다. 문제는 그게 불가능하기 때문이다.

클로드나 챗GPT는 하루 수억 건의 질문을 받고, 그중 다수는 개발자도 예상 못 한 상황들이다. 이 경우의 수를 규칙으로 다 적어 둘 수 없으니, 대신 판단 기준이 되는 상위 원칙, 즉 헌법을 AI에게 심어둔다는 뜻이다. 처음 보는 질문 앞에서도 "내 헌법에 따르면 이렇게 판단해야 한다"고 AI가 스스로 추론하게 만든다는 의도다.

AI 헌법의 필요성은 앞으로 더 커질 수밖에 없다. AI가 답하는 도구에서 벗어나 스스로 일정을 짜고 이메일을 보내는 에이전트로 넘어가면서, 대응해야 할 상황의 수는 계속 늘어날 것이고 개별 규칙으로 대응하는 방식은 더 빨리 한계에 부딪히게 될 것이다.

LG 클로이드가 식기세척기에 식기를 투입하는 모습 [사진=LG전자]

현재로서 최선은 판단의 근거인 헌법 자체를 더 정교하게 다듬는 것뿐이다. AI기업들이 앞으로도 철학적 훈련을 받은 사람을 필요로 할 수밖에 없는 이유다.

AI헌법과 국가 헌법은 다른 점이 있다. 국가 헌법은 국민투표나 국회 심의, 개정 절차를 거치지만 AI 헌법은 누가 어떤 정당성으로 썼는지 불투명하다. 몇몇 회사 직원의 원칙이 전 세계 수억 명의 판단 기준이 되는 셈이다. 앤트로픽이 2023년 시민 약 1000명의 의견을 모아 만든 헌법 초안을 자체 헌법과 비교해봤다. 정당성의 공백을 메워보려는 실험적 시도였다. 두 문서는 개념적으로 절반 가량 겹쳤다.

세계경제포럼의 '2025 미래직업보고서'는 AI와 빅데이터 관련 기술이 빠르게 성장하는 동시에, 창의적 사고력과 유연성 같은 인간 고유의 역량 역시 핵심으로 남을 것이라 전망한다.

결국 AI기업들이 철학자를 찾는 이유와, 미래에 살아남을 인간의 역량이 무엇인가라는 질문은 같은 답을 가리키고 있다. 코딩이나 연산처럼 AI가 잘하는 일이 아니라, 가치가 충돌하는 순간에 판단하고 모호한 개념을 정리하며 그 판단에 정당성을 부여하는 일.

아이러니하게도 미국 영국을 포함해 세계 곳곳에서 철학과는 예산 삭감의 첫 대상이 되고 있고, 한국도 올해 한 대학이 철학과 모집 단위를 없앴다. 이런 상황에서 정작 그 철학이 훈련시키는 능력은 그 어느 때보다 비싼 값에 팔리고 있다.

문송이냐 문영이냐 단순히 개인의 진로문제로만 읽을 일이 아니다. AI시대 우리의 미래 또한 거대한 질문 위에 놓여있음을 인식해야 한다.

[사진= SK텔레콤]

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페인, 아르헨 꺾고 월드컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 '축구의 신' 리오넬 메시를 울리며 세계 축구 정상을 탈환했다. 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 사상 두 번째 월드컵 우승을 달성하며 역대 7번째로 월드컵 2회 이상 우승국 반열에 올랐다. 반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 타이틀 방어에 실패했다. 메시의 통산 6번째이자, 사실상 그의 월드컵 '라스트 댄스'도 눈물로 막을 내렸다. 스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다. 유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 남미는 10회다. 스페인은 우승 상금 5000만 달러(약 745억원), 아르헨티나는 3300만 달러를 받는다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나의 리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 아쉬운 표정을 짓고있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 경기 초반부터 양 팀은 강력한 압박과 정교한 빌드업으로 맞붙었다. 전반 5분 스페인의 '19세 초신성' 라민 야말이 다니 올모와 패스를 주고받은 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나 에밀리아노 마르티네스 골키퍼의 선방에 막혔다. 아르헨티나도 곧바로 메시의 배후 침투로 반격했으나, 우나이 시몬 골키퍼가 빠르게 뛰어나와 공을 걷어냈다. 이후 주도권은 서서히 스페인 쪽으로 넘어갔다. 스페인은 유기적인 패스 워크와 즉각적인 전방 압박으로 아르헨티나를 몰아붙였다. 아르헨티나는 전반 44분 핵심 수비수 리산드로 마르티네스가 허벅지 부상으로 쓰러져 니콜라스 오타멘디와 교체되는 악재까지 맞았다. 아르헨티나는 전반 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 낙심하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 월드컵 역사상 최초로 열린 대규모 하프타임 쇼에서는 마돈나에 이어 한국의 방탄소년단(BTS)이 등장해 인기곡 '다이너마이트'를 부르며 전 세계 팬들을 열광시켰다. 저스틴 비버와 샤키라의 공연까지 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=그룹 방탄소년단(BTS)가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 하프타임 쇼에서 공연을 펼치고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 후반전에도 스페인의 공세는 계속됐다. 아르헨티나는 후반 시작과 함께 미드필더 니코 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입하며 중원 싸움을 걸었다. 하지만 로드리를 중심으로 한 스페인의 정교한 빌드업을 제어하지 못했다. 스페인은 후반 17분 미켈 오야르사발과 파비안 루이스 대신 페란 토레스와 페드리를 투입해 공격을 강화했다. 후반 22분 야말의 크로스에 이은 토레스의 헤더와 후반 32분 파우 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅 등 결정적인 기회가 이어졌으나, 모두 아르헨티나의 마르티네스 골키퍼 선방에 걸렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 페란 토레스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 결승골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 정규시간 종료 직전 큰 변수가 발생했다. 후반 추가시간 아르헨티나의 핵심 미드필더 엔소 페르난데스가 쿠바르시에게 거친 반칙을 범해 경고 누적으로 퇴장당했다. 아르헨티나는 수적 열세에 처했다. 이어진 프리킥 상황에서 야말의 날카로운 슈팅마저 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막아내며 경기는 0의 균형을 깨지 못한 채 연장전으로 돌입했다. 전·후반 90분 동안 슈팅 수 14대0이 말해주듯 스페인이 일방적으로 압도한 흐름이었다. 연장전에서도 스페인의 공세가 이어졌다. 연장 전반 6분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 미켈 메리노의 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다. 아르헨티나는 공격수 훌리안 알바레스를 빼고 수비수 마르코스 세네시를 투입하며 대놓고 승부차기를 노리는 수비 전략으로 버텼다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말 등 스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스를 끌어 안고 기뻐하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 철통같던 아르헨티나의 방어벽은 연장 후반 시작과 동시에 무너졌다. 연장 후반 1분 페드로 포로가 오른쪽에서 길게 올린 크로스를 윌리엄스가 문전에서 헤더 백패스로 연결했다. 뒤에서 문전으로 쇄도하던 토레스가 이를 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 아르헨티나 골문 상단을 꿰뚫었다. 대회 내내 이어진 마르티네스 골키퍼의 선방 쇼를 끝내는 한 방이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스와 기쁨을 나누고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리가 20일(한국시간) 월드컵 우승 트로피를 들어 올리며 동료들과 환호하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상식에서 박수를 보내고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 실점한 아르헨티나는 뒤늦게 반격에 나섰다. 연장 후반 12분 메시가 페널티 박스 바깥에서 아르헨티나의 경기 첫 번째 슈팅을 날렸으나 메리노의 얼굴에 맞고 굴절됐다. 연장 후반 막판 코너킥 상황에서는 흘러나온 공을 줄리아노 시메오네가 페널티 박스 중앙에서 결정적인 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대 위로 벗어났다. 수적 열세를 극복하지 못한 아르헨티나는 끝내 동점골을 터뜨리지 못했다. 이번 대회 월드컵 결승 무대에 오른 역대 최고령 필드 플레이어 기록을 메시가 39세 25일로 새로 썼다. 스웨덴의 군나르 그렌이 보유한 종전 기록 37세 241일을 경신했다. 야말은 쿠바르시(이상 19세)와 함께 20세 미만 월드컵 최다 7경기 출전 타이기록을 세웠다. 이 기록을 단독으로 보유했던 음바페와 동률이다. psoq1337@newspim.com 2026-07-20 07:14
사진
신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동