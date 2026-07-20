[오늘날씨] 전국 곳곳 장맛비…서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 20일 전국 장맛비와 흐린 날씨를 예보했다.
- 수도권·충청·경북에 20~80mm 비가 내리겠다.
- 아침 22~27도, 낮 26~33도며 미세먼지는 좋겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 20일은 전국이 대체로 흐린 가운데 정체전선 영향으로 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 새벽 전남 서부에서 시작된 비가 점차 전국으로 확대되겠다. 남부지방은 비가 소강 상태를 보이는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 수도권 20~60mm, 서해5도·제주도 5~20mm, 강원내륙·산지 5~40mm, 강원동해안·경남내륙 5~20mm, 충청권 20~80mm, 전라권·대구·경북남부 5~40mm, 경북중·북부 20~60mm, 울릉도·독도 5~20mm다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 26~33도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 27도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 33도 ▲부산 30도 ▲울산 32도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com