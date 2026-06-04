경기문화재단 경기상상캠퍼스, 우주 탐험 참여형 전시 마련

'우리들의 작은 우주', 9월 13일까지...어린이들이 '별바다 탐험대'가 되어 직접 보고, 듣고, 만지며 관람

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기상상캠퍼스는 어린이 체험 전시 '우리들의 작은 우주'를 운영하며 어린이와 가족, 지역 주민에게 특별한 문화예술 향유 기회를 제공한다고 4일 밝혔다.

전시 전경. [사진=경기문화재단]

이번 전시는 오는 9월 13일까지 경기상상캠퍼스 디자인1978 1층 전시실에서 진행된다..전시 '우리들의 작은 우주'는 어린이들이 '별바다 탐험대'가 돼 직접 보고, 듣고, 만지며 우주를 탐험하는 참여형 전시다.

단순한 지식 전달을 넘어 어린이 스스로 질문을 만들고 탐색하는 과정을 통해 상상력과 창의력을 확장할 수 있도록 기획됐다.

이번 전시에는 남다현, 백인교, 최승준, 황선정 작가가 참여해 어린이의 시선으로 재해석한 우주를 선보인다.

관람객은 우주의 움직임을 빛과 소리, 진동으로 체험하는 '우주 감각', 숨겨진 메시지를 찾아보는 '우주 시그널', 손의 움직임으로 행성과 교감하는 '우주 항해', 상상 속 우주 탐사를 경험하는 '우주 탐사', 다양한 행성과 함께 움직이는 '우주 매직홀' 등 다섯 개의 미션을 수행하며 자신만의 우주를 만들어 나가게 된다.

특히 이번 전시는 어린이뿐만 아니라 가족 단위 관람객과 지역 주민이 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 부모와 자녀가 전시 공간을 함께 탐험하며 서로의 상상력을 공유하고 새로운 경험을 나눌 수 있어 가족 간 소통과 공감의 시간을 제공할 것으로 기대된다.

전시와 연계한 교육 프로그램 '판화로 만드는 우주 탐사선'도 함께 운영된다. 참가자들은 볼록 판화 도형을 조합하여 자신만의 우주 탐사선을 만들어 에코백을 완성할 수 있다.

디지털 환경에 익숙한 세대에게 직접 손으로 제작하는 창작 활동을 통해 디자인에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 구성됐다. 해당 프로그램은 유아 단체뿐만 아니라 가족 등 다양한 연령층의 10명 이상의 단체를 대상으로 운영되며 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.

경기상상캠퍼스 관계자는 "전시 '우리들의 작은 우주'는 어린이들이 예술을 통해 자유롭게 상상하고 탐험하며 새로운 감각과 경험을 발견할 수 있도록 기획한 체험 전시"라며 "어린이와 가족, 지역 주민이 함께 전시를 즐기며 일상에서 문화예술의 가치를 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com