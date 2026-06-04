보훈무용예술협회 주최 '2026 보훈무용제' 나루아트센터서 23일 개막

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=6월 호국 보훈의 달을 맞아 '2026 보훈무용제'가 열린다.

보훈무용예술협회가 오는 17일부터 28일까지 나루아트센터 대·소공연장에서 '2026 보훈무용제'를 개최한다. 다채로운 행사와 무용예술로 보훈의 의미를 되새긴다.

첫 번째 사전축제는 '2026 젊은예인전'으로 30대 전통춤꾼들을 한 자리에서 만날 수 있는 젊은 춤판이다.

17일에는 구효정의 수건춤, 김미정의 최현류 여울, 문다솜의 진도북춤, 오민경의 강선영류 태평무, 이우영의 선입무, 전슬기의 이매방류 승무, 최시원의 강선영류 즉흥무를 선보인다.

18일에는 김솔지의 진도북춤, 김하림의 강선영류 즉흥무, 류일훈의 설장구춤, 신소연의 협풍무, 양세인의 논개별곡, 이슬기의 강선영류 태평무, 장소영의 이매방류 살풀이춤 등이 무대에 오른다.

사전축제 두 번째는 '무색(舞色)-춤의 빛깔'로 중견 무용가들이 전통춤의 아름다운 향연을 펼쳐낸다.

19일 출연자는 선화예술중학교 강사 곽시내 선생의 정명희류 산조춤, 국가무형유산 진주검무 이수자 김유나 선생의 교방굿거리춤, 국가무형유산 종묘제례악 일무 이수자 김율희 선생의 동래학춤, 노기현무용단 대표 노기현 선생의 장한가, 국가무형유산 살풀이춤 이수자 이민아 선생의 이매방류 살풀이춤, 국가무형유산 태평무 이수자 이예윤 선생의 박재희류 태평무, 전)국립남도국악원 무용단 안무자 최정윤 선생의 매향무를 선보인다.

20일 출연자에는 국가무형유산 승무 이수자 김경은 선생의 한영숙류 태평무, 국가무형유산 승무 이수자 김청우 선생의 장한가, 전북무형유산 호남살풀이춤 이수자 박명옥 선생의 십이체장고춤, 이북5도 무형유산 김백봉부채춤 이수자 박연주 선생의 김백봉부채춤, 국가무형유산 처용무 이수자 성미나 선생의 논개별곡, 국가무형유산 승무 이수자 정송이 선생의 정재만류 부채산조춤, 국가무형유산 살풀이춤 이수자 정유진 선생의 가인유희 등이 함께한다.

21일에는 시민참여형 부대행사가 진행된다. '무작(舞作)-춤을 만들다' 공연을 선보인다. 시민들이 직접 춤을 만들고 무대에 오를 수 있도록 기획했다. 참여단체로 가치연무용단의 한영숙류 태평무, 남댄스컴퍼니의 남화연류 시나위춤, 케이온리틀아츠의 검, 바람을 품다, 한빛전통예술단의 한혜경류 십이체장고춤, 솟을전통예술원의 교방굿거리춤, 예온리틀무용단의 부채춤, 예무리무용단의 쌍승무, 춤담댄스컴퍼니의 월야의 기원, 한나댄스컴퍼니의 봄, 그리다 등을 선 보인다.

23일 보훈무용제 학술심포지엄은 보훈무용예술협회와 한국무용과학회가 공동주최하는 행사다. '보훈문화 확산을 위한 무용예술의 역할과 가능성'이라는 주제로 마련됐다.

발제는 권선영 고양연구원 부연구위원의 보훈문화정책과 무용예술의 발전, 안지형 보훈무용예술협회 상임이사의 무용예술을 통한 보훈문화의 매개와 디지털 확산 방안 연구 등 2가지 테마다.

토론에는 오진영 전 국가보훈부 문화정책실장, 김선정 단국대학교 교수, 김호연 문화연구소 케이코윈 연구위원, 김용태 관악문화재단 팀장이 참여한다. 박재홍 한성대학교 교수가 좌장을 맡아 토론을 이끌며 다양한 시각에서 논의할 예정이다.

23일 보훈무용제 개막공연인 '춤 전시회'는 나라를 위해 헌신한 분들을 예술로 기리고, 보훈의 가치를 시민들과 함께 나누기 위해 마련됐다.

출연단체는 김승일무용단의 풍류바라춤, THE 춤:맥의 타악랩소디, 센트럴발레단의 Ballet Etude I, 이유댄스컴퍼니의 텅_기억의 궤적, Karts무용단의 덧배기블루스 등이 다양한 춤들을 선 보일예정이다.

25~26일에는 양일간 '2026 보훈무용제 경연부문'이 진행된다. 보훈무용제는 1차 서류심사와 영상심사를 통해 6명 안무가를 선정하고, 2차 공연을 통해 경연무대로 진행한다.

선정된 안무가는 춤선캡 김지연 안무가의 윤곽을 그리다, Project I-us 손정현 안무가의 VIVA LA VIDA, 김나영무용단 김나영 안무가의 잠시 머물러 자국이 되었다, 팀가드 황경호 안무가의 소우주, 춤이음 선효정 안무가의 숨비, HYO.N company 노효은 안무가의 무성전이 선정됐다.

28일 폐막공연에는 '세월을 가진 춤을 추다'가 열린다. 중앙대학교 김승일 교수의 이매방류 살풀이춤, 계원예술고등학교 무용부장 김호은 선생의 상 그리움을 담다, 용인대학교 남수정 교수의 소고춤 마당으로부터, 예원학교 교사 손미정 선생의 여울, 한국예술종합학교 무용원 안덕기 교수의 채상묵류 승무, 용인시립예술단 유정숙 단장의 그 너머의 봄, 국가무형유산 태평무 이수자인 임관규 선생의 강선영류 태평무, 특별출연에는 전주대사습놀이보존회 송재영 이사장의 판소리 등이 펼쳐질 예정이다.

이번 축제는 서울특별시 민간축제 지원 육성 사업의 일환으로 열린다. 이번 축제를 주최 주관하는 보훈무용예술협회는 보훈과 관련된 대표적인 무용예술단체다. 2013년부터 진행해 온 '무담(舞談)-춤 이야기'를 시작으로 보훈무용제(보훈댄스페스티벌)로 바꿔 행사 프로그램인 경연무대의 형식과 틀을 재정비했다.

유영수 이사장은 "6월 호국`보훈의 달을 맞아 마련된 행사로 보훈의 의미를 무용예술로 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.

iaspire@newspim.com