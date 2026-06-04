'오십프로' 신하균·허성태, 주먹 쥔 채 대치…10년 악연의 재회

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '오십프로' 신하균과 허성태가 10년의 시간을 건너 다시 마주한다.

MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'가 지난주 순간 최고 시청률 7.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신, 뜨거운 입소문과 함께 상승세를 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오십프로 스틸. [사진=MBC 오십프로] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

지난 4회 방송은 정호명(신하균)이 가족과 임무 사이에서 갈등하다 결국 위기에 처한 강검사(김신록)를 구하기 위해 가족 모임을 떠나며 긴장감을 높였다. 한편, 강검사는 10년 전 여객선 사건과 권순복(안내상) 살해 사건의 연결고리를 추적하며 진실에 한 걸음 더 다가섰지만, 유인구(현봉식)의 제거 음모로 인해 위험에 빠졌다. 특히 방송 말미 정호명이 강범룡(허성태)과 정면으로 마주하며 일촉즉발의 대치 엔딩을 장식, 다음 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

이 가운데 '오십프로' 측이 4일 공개한 스틸에는 카페에서 맞닥뜨린 정호명과 강범룡의 투샷이 담겨 아슬한 긴장감을 자아낸다. 서로를 발견한 순간 본능적으로 거리를 벌린 두 사람은 곧바로 주먹을 쥔 채 방어 자세를 취하며 팽팽하게 맞서고 있다. 주먹을 쥔 채 서로의 빈틈을 노리듯 날카로운 눈빛을 주고받는 정호명과 강범룡. 두 사람 사이에는 금방이라도 충돌이 벌어질 듯한 긴장감이 감돈다.

특히 강범룡은 정호명이 자신과 관련된 10년 전 사건의 진실을 아직 알지 못하고 있다고 생각한다. 예상치 못한 장소에서 강범룡과 마주한 정호명의 눈빛에도 당혹감과 경계심이 교차한다. 두 사람의 굳은 표정에서는 쉽게 물러설 수 없는 긴장감이 고스란히 전해진다.

과연 정호명과 강범룡의 일촉즉발 대치가 어떤 결과로 이어질지 궁금증이 고조된다. 더욱이 10년의 시간을 건너 다시 마주한 두 사람의 재회가 숨겨진 진실을 수면 위로 끌어올릴 수 있을지 관심이 집중된다.

한편, MBC 금토드라마 '오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만큼은 살아있는, 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디. 매주 금요일 토요일 밤 9시 50분 방송된다.

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