신하균·오정세·허성태, 폭우 속 첫 대치…'오십프로' 운명 바뀐 밤

AI 핵심 요약beta
- MBC가 22일 새 금토드라마 ‘오십프로’를 첫 방송했다
- 세 남자 프로들의 폭우 속 여객선 액션과 첩보전을 예고했다
- 국정원 블랙요원·북한 공작원·조직 간부의 비밀 작전이 세 남자의 운명을 바꿨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = MBC '오십프로'가 첫 방송부터 폭우 속 액션과 첩보전으로 강렬한 포문을 연다.
22일 첫 방송하는 MBC 새 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만큼은 살아있는, 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디다. 드라마 '형사록' 시리즈, '나빌레라', '청일전자 미쓰리', '나쁜 녀석들 : 악의 도시', '38 사기동대' 등을 연출한 한동화 감독과 믿고 보는 배우 신하균(정호명 역), 오정세(불개/봉제순 역), 허성태(강범룡 역)가 의기투합해 기대감을 높이고 있다.
첫 방송을 앞두고 '오십프로' 측은 정호명(신하균), 불개(오정세), 강범룡(허성태)의 운명을 바꾼 첫 만남을 공개해 흥미를 자극한다. 공개된 스틸에는 폭우가 쏟아지는 밤, 여객선 위에서 마주한 국정원 블랙 요원 호명과 북한 공작원 불개의 팽팽한 대치가 담겨 긴장감을 자아낸다.
호명은 경계심 어린 눈빛으로 불개를 응시하고, 불개 또한 흔들림 없는 표정으로 맞서며 심상치 않은 분위기를 형성한다. 특히 기억을 잃기 전 불개의 모습이 시선을 강탈한다. 북한이 낳은 최고의 인간 병기라 불리던 그가 여장으로 작전에 투입된 연유는 무엇인지 호기심을 자극한다. 여기에 화산파 2인자 범룡까지 등장하며 상황은 걷잡을 수 없이 치닫는다.
무엇보다 빗속 액션 속에서도 흔들리지 않는 세 배우의 눈빛과 압도적인 분위기가 강렬한 몰입감을 선사하며 '오십프로' 특유의 거칠고 묵직한 액션 감성을 예고한다. 과연 세 남자의 운명을 바꾼 여객선 작전의 전말은 무엇일지 궁금증을 증폭시킨다.
MBC '오십프로' 제작진은 "본 장면은 10년 전 호명, 불개, 범룡이 북한 고위 간부와 국정원 1차장 한경욱(김상경)의 내통 증거가 담긴 물건을 확보하기 위해 나선 모습"이라며 "이후 세 남자의 운명은 어떻게 될지, 그들이 쫓던 물건은 어디로 사라졌을지 첫 방송을 기대해달라"라고 전했다.
moonddo00@newspim.com