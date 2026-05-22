신하균·오정세·허성태 뭉쳤다…'오십프로', 티빙→HBO 맥스 글로벌 출격

AI 핵심 요약beta
- 티빙이 MBC 새 금토드라마 오십프로를 22일 공개했다
- 신하균 오정세 허성태가 짠물 액션코미디를 이끈다
- 오십프로는 일본 디즈니플러스와 HBO Max서도 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙이 올 상반기 기대작으로 꼽히는 MBC 새 금토드라마 '오십프로'를 22일 공개한다.
신하균ㆍ오정세ㆍ허성태의 강렬한 연기 시너지와 현실 밀착형 액션 코미디 장르를 앞세운 '오십프로'는 티빙의 글로벌 브랜드관이 입점된 일본 디즈니 플러스와 더불어 HBO Max를 통해 아시아태평양 17개국 및 지역 내 공개를 확정하며 글로벌 시장에서도 주목받고 있다.
'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한, 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디로 풀어냈다.
작품의 완성도를 견인할 배우진도 화려하다. 먼저 신하균은 한때 남한 최고의 블랙 요원이었으나 10년째 외딴섬에 묶여 있는 국정원 요원이자 오란반점 주방장 '정호명'으로 분해 극의 중심을 잡는다. 여기에 북한 인민무력부가 배출한 최고의 인간병기였으나 현재는 기억 일부를 잃은 특수공작원 '봉제순(불개)' 역의 오정세, 조직의 복수를 위해 섬에 잠입했으나 10년째 소득 없이 머물고 있는 화산파 2인자 '강범룡' 역의 허성태가 합세해 독보적인 케미스트리를 선보인다. 또한 이학주, 김신록, 김상경, 김상호, 신동미, 한지은, 현봉식, 김병옥 등 탄탄한 조연진이 가세해 극의 풍성함을 더할 예정이다.
글로벌 시장을 향한 행보도 눈길을 끈다. '오십프로'는 국내 티빙 공개를 비롯해 티빙 글로벌 브랜드관을 통해 일본 Disney+와 더불어 HBO Max 아시아태평양 17개국 및 지역에서 공개된다. 티빙 오리지널 및 국내 콘텐츠의 글로벌 확장 가능성을 다시 한번 입증할 작품으로 기대를 모으는 가운데, 글로벌 시청자에게도 한국형 액션 코미디의 새로운 재미를 선보일 예정이다.
신하균, 오정세, 허성태 주연의 웰메이드 액션 코미디 MBC '오십프로'는 22일 밤 9시 50분 첫 방송되며, 티빙에서도 함께 볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com