[2026 민심 전북] 민주당, 전북도의회 압도적 우위…제13대 도의회 주도권 확보

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지역구 38석 전석 석권·비례 포함 42석 확보

안정적 도정 운영 기대감 속 견제 기능 약화 우려

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당이 제9회 전국동시지방선거에서 전북특별자치도의회 주도권을 사실상 독점하며 압도적 우위를 이어가게 됐다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과 민주당은 전북도의회 지역구 38개 선거구를 모두 석권했다. 비례대표 선거에서도 4석을 확보하면서 전체 44석 가운데 42석을 차지하게 됐다.

전북자치도의회 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

특히 지역구 당선자 38명 가운데 25명은 경쟁 후보가 없는 무투표 선거를 통해 당선됐다. 무투표 당선자 전원 역시 민주당 소속이다.

이로써 민주당은 2018년 지방선거에서 40석 중 36석, 2022년 지방선거에서 40석 중 37석을 확보한 데 이어 이번에도 절대 우위를 유지하며 전북 정치의 주도권을 재확인했다.

제13대 전북도의회 지역구 당선인은 전주시 이병도(제1선거구), 진형석(제2선거구), 정종복(제3선거구), 장연국(제4선거구), 송재영(제5선거구), 김희수(제6선거구), 박형배(제7선거구), 남관우(제8선거구), 서난이(제9선거구), 이명연(제10선거구), 김남규(제11선거구), 노경만(제12선거구)이다.

군산시는 강태창(제1선거구), 김동구(제2선거구), 나종대(제3선거구), 한준희(제4선거구), 김우민(제5선거구), 익산시는 최종오(제1선거구), 조은희(제2선거구), 김경진(제3선거구), 한정수(제4선거구), 김대중(제5선거구)이 각각 당선됐다.

정읍시는 임승식(제1선거구), 염영선(제2선거구), 남원시는 윤지홍(제1선거구), 임종명(제2선거구), 김제시는 김주택(제1선거구), 김영자(제2선거구), 완주군은 윤수봉(제1선거구), 권요안(제2선거구)이 도의회 입성에 성공했다.

또 진안군 전용태, 무주군 유송열, 장수군 장정복, 임실군 박정규, 순창군 장승필, 고창군 김성수(제1선거구)·김정강(제2선거구), 부안군 김창현 후보도 당선 명단에 이름을 올렸다.

이번 선거에서 국민의힘과 조국혁신당, 진보당 등은 민주당 일당 체제에 대한 견제 필요성을 강조했지만 유권자들의 선택은 민주당에 집중됐다.

이에 따라 이원택 전북도지사 당선인은 민주당이 다수를 차지한 도의회와의 공조를 바탕으로 주요 현안과 정책을 안정적으로 추진할 수 있는 기반을 확보하게 됐다.

반면 특정 정당 중심의 의회 구도가 장기화되면서 집행부에 대한 감시와 견제 기능이 약화될 수 있다는 우려도 제기된다.

지역 정가 관계자는 "민선9기에도 민주당 소속 도지사와 도의원 간 긴밀한 협력 관계가 이어질 가능성이 높다"며 "정책 추진의 효율성은 높아질 수 있지만 의회의 견제와 균형 기능이 제대로 작동할 수 있을지는 지켜봐야 할 과제"라고 말했다.

lbs0964@newspim.com