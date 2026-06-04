정부, 티빙 개인정보 유출 사고 조사 착수… 티빙 "끝까지 책임 다하겠다" 사과

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙에서 개인정보 유출 사고가 발생한 가운데 정부가 민관합동조사단을 구성하고 본격적인 조사에 나섰다.

과학기술정보통신부에 따르면 티빙 회원정보 유출 사고의 원인과 피해 규모 등을 조사하기 위해 민관합동조사단을 구성했다.

티빙 로고 [사진=티빙]

티빙은 지난 1일 개인정보 침해사고를 신고했다. 과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 신고 직후 관련 자료 보전을 요구하고 사고 원인과 피해 규모 파악에 착수했다.

이후 과기정통부는 3일 침해사고 조사 심의위원회를 긴급 개최했다. 심의 결과 이번 사고가 중대한 침해사고에 해당한다고 판단해 민관합동조사단 구성이 필요하다는 의견을 모았으며, 대규모 정보 유출과 추가 피해 발생 가능성 등을 고려해 조사단을 꾸렸다.

민관합동조사단은 과기정통부와 KISA를 비롯해 포렌식 및 클라우드 서비스 분야 민간 전문가들로 구성됐다. 단장은 과기정통부 정보보호네트워크정책관이 맡는다. 정부는 사고 원인과 피해 규모 등을 철저히 조사한 뒤 결과를 공개할 방침이다.

과기정통부는 유출된 개인정보를 악용한 스미싱 등 2차 피해를 예방하기 위해 보호나라 누리집을 통한 대국민 보안 공지도 실시했다.

티빙 측에 따르면 이번 사고는 신원 미상의 해커가 데이터베이스(DB)에 접속해 개인정보 파일을 외부로 전송하면서 발생한 것으로 파악됐다.

사고와 관련해 최주희 티빙 대표는 공식 사과문을 통해 이용자들에게 사과했다.

최 대표는 "개인정보 유출 사고에 대해 사과드린다"라며 "이번 개인정보 유출 사고로 이용자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드린 점, 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 "티빙은 외부의 비인가 접근으로 이용자의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 이용자 여러분께서 믿고 맡겨 주신 정보를 지켜드리지 못했으며, 그 책임은 전적으로 티빙에 있다"라고 말했다.

또 "티빙은 사고를 확인한 후 필요한 대응 조치를 시행했으며, 현재 정부 및 관계 기관의 조사에 성실히 협조하고 있다. 진행 상황과 후속 조치는 투명하게 알려 드리겠다"라고 설명했다.

그러면서 "영향을 받으신 이용자분들께는 개별적으로 안내드리고 있으며, 피해 구제와 이용자 보호를 위해 끝까지 책임지겠다"라며 "티빙은 이번 사고를 엄중히 받아들이고 있다. 보안 체계를 원점에서 재점검하여, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다. 이용자 여러분의 신뢰를 회복할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"라고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com