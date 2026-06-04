[2026 민심 경기]김성제 "의왕의 중단 없는 발전과 더 큰 미래 결과로 증명할 것"

전국에서 가장 살기 좋은 도시 1위·경제도시·자족도시 반드시 완성

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김성제 의왕시장 당선인(국민의힘)은 4일 제9회 전국동시지방선거 당선이 확정된 뒤 "의왕의 중단 없는 발전과 더 큰 미래를 선택해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "시민 여러분께서 보내주신 믿음과 선택이 결코 틀리지 않았다는 것을 반드시 결과로 증명하겠다"고 밝혔다.

김성제 의왕시장 당선인. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

김 당선인은 "오늘의 결과는 김성제 개인의 승리가 아니라 의왕의 미래를 선택한 시민 여러분 모두의 승리"라며 "선거기간 동안 함께해 준 지지자와 선거캠프 가족, 선거운동원 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 끝까지 의왕의 미래를 고민하며 소중한 한 표를 행사해 주신 시민 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

김 당선인은 선거운동 기간 동안 시민들과 만나며 들었던 다양한 목소리를 언급하며 "아이 키우기 좋은 도시를 만들어 달라는 부모님들의 바람, 교통과 철도망을 완성해 달라는 시민들의 요구, 재개발과 도시 발전에 대한 기대, 청년들이 머물고 미래를 꿈꿀 수 있는 도시를 만들어 달라는 목소리를 가슴 깊이 새겼다"고 말했다.

또한 "이번 선거는 단순한 승패의 선거가 아니라 의왕이 앞으로 어떤 도시로 나아가야 하는지 어떤 미래를 완성해야 하는지를 결정하는 중요한 선거였다"며 "시민 여러분께서는 검증된 실행력과 성과 그리고 의왕의 미래를 끝까지 완성할 수 있는 힘을 선택해 주셨다"고 강조했다.

김 당선인은 향후 시정 방향과 관련해 "전국에서 가장 살기 좋은 도시 1위, 기업과 일자리가 살아 숨 쉬는 경제도시, 자족도시를 반드시 완성하겠다"며 "위례과천선 의왕 연장을 중심으로 지역과 지역이 하나로 연결되는 통합도시 의왕을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

특히 "부곡권역, 고천·오전권역, 내손·청계권역이 각각의 특성과 경쟁력을 바탕으로 조화롭게 발전하고 어느 한 지역에도 치우치지 않는 균형 발전을 통해 시민 모두가 만족하는 도시를 만들겠다"고 말했다.

이어 김 당선인은 향후 대규모 도시개발 계획에 대해서도 강한 추진 의지를 밝혔다.

김 당선인은 "백운밸리와 장안지구의 성공을 넘어 오전·왕곡 공공주택지구, 월암·초평지구, 청계2지구, 의왕군포안산 공공주택지구 등 미래형 자족도시 개발을 차질 없이 추진하겠다"며 "재개발·재건축 사업 역시 속도감 있게 추진해 시민 삶의 질과 도시 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

아울러 "의왕역세권과 ICD 부지 통합개발, 첨단산업 및 기업 유치, 복합환승체계 구축 등을 통해 의왕을 단순한 베드타운이 아닌 산업과 일자리, 미래가 공존하는 대한민국 대표 자족도시로 완성하겠다"고 밝혔다.

철도 정책과 관련해서는 "인덕원동탄선, 월곶판교선, GTX-C, 위례과천선 의왕 연장 등 수도권 핵심 철도망 구축을 반드시 완성해 시민 여러분의 교통 혁신 시대를 열겠다"고 강조했다.

김 당선인은 "민선5기와 6기, 그리고 민선8기를 거치며 수도권 변방으로 불리던 의왕의 지도를 바꾸기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "이제는 그 변화의 완성을 눈앞에 두고 있다"고 밝혔다.

이와 함께 "남아 있는 6월의 시간 동안 민선8기를 책임 있게 잘 마무리하면서 민선9기를 단절된 새로운 시작으로 생각하지 않겠다"며 "지금까지 추진해 온 의왕의 변화와 발전을 하나의 흐름으로 이어가며 멈춤 없이, 쉼 없이 의왕의 더 큰 미래를 완성해 나가겠다"고 강조했다.

또한 "민선8기에서 시작한 철도망 구축과 도시개발, 문화·복지·교육 인프라 확충 사업들을 흔들림 없이 이어가고, 시민 여러분께 약속드린 미래 비전들을 반드시 현실로 만들겠다"고 말했다.

한편 김 당선인은 더불어민주당 정순욱 후보에 대해서도 "끝까지 최선을 다해 경쟁해 준 정순욱 후보께 위로의 말씀을 드린다"며 "선거 과정에서는 서로 다른 비전과 정책으로 경쟁했지만 궁극적으로 의왕의 발전과 시민 행복을 바라는 마음은 같다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "정당과 진영을 넘어 시민에게 도움이 되는 정책이라면 열린 자세로 검토하고 받아들이겠다"며 "이번 선거 과정에서 제시된 다양한 의견과 정책 가운데 의왕의 미래를 위해 필요한 부분들은 충분히 검토해 더 좋은 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

김 당선인은 마지막으로 "선거는 끝났고 이제는 갈등과 대립이 아니라 의왕의 미래를 위해 모두가 함께 힘을 모아야 할 시간"이라며 "앞으로도 말보다 실천으로 약속보다 성과로 증명하는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

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