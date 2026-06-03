[2026 민심 부울경]오태완 의령군수 당선자 "군민 염원이 모인 결과"

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[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 오태완 경남 의령군수 당선자는 3일 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라 '의령이 여기서 멈추면 안 된다'는 군민 염원이 모인 결과"라고 말했다.

오 당선자는 이날 당선소감을 통해 "기쁨보다 어깨가 무겁다. 더 낮은 자세로 군민을 섬기겠다"고 이같이 밝혔다.

오태완 경남 의령군수 당선자가 3일 오후 선거사무소에서 떡 케이크 컷딩을 하고 있다.[사진=오태완 후보 선거캠프] 2026.06.03

그는 "'일 잘하는 검증된 일꾼이 필요하다'는 군민들의 확신과 신뢰가 가장 큰 원동력이었다고 본다"며 "지난 임기 동안 시작해 놓은 일들을 중단 없이 확실하게 마무리하라는 준엄한 명령으로 받아들인다"고 승리 원인을 설명했다.

그러면서 "땡볕 아래에서 제 일처럼 뛰어준 지지자와 자원봉사자들의 헌신이 있었기에 가능했던 결과"라고 강조했였다.

선거 과정에서 가장 힘들었던 점으로는 근거 없는 비방과 네거티브로 지역 민심이 갈라지는 모습을 꼽았다. 그는 "선거는 축제가 돼야지 이웃끼리 등을 돌리게 해서는 안 된다"며 "이제 선거는 끝났다. 저를 지지하지 않았던 분들도 모두 같은 의령군민이다. 갈등은 털어내고 하나로 뭉쳐 앞으로 나아가야 할 때이며, 제가 앞장서 통합하겠다"고 다짐했다.

향후 4년 군정 방향과 관련해 오 당선자는 "앞으로 4년은 의령의 미래 100년을 결정지을 중요한 골든타임"이라며 남북 6축 고속도로 연장과 의령IC 신설 등을 추진하겠다"고 언급했다.

그는 "지역 경제를 살리고 좋은 일자리를 만들어 젊은이가 찾아오는 의령을 만들겠다"며 "핵심 공약인 '오케어(5-care)'를 차질 없이 추진하겠다"고 했다.

그는 또 "영유아부터 노년까지 전 생애를 아우르는 돌봄·복지 체계를 통해 요람에서 무덤까지 살뜰히 챙기는 군정을 펼치겠다"면서 "의령에 살면 살기 좋다는 말이 자연스럽게 나올 수 있도록 정주 여건을 확실히 바꾸겠다"고 약속했다.

오 당선자는 "의령군 최초 3선 군수라는 기록만큼 큰 빚을 졌다고 생각한다"며 "행정은 해본 사람이 더 잘한다. 3선 군수의 경험과 그동안 쌓은 인맥을 총동원해 그동안 밑그림만 그려놓았던 대형 사업들을 이번 임기 안에 매듭짓겠다"고 주장했다.

그는 초선·재선 시기를 "땅을 다진 시간"에 비유하며 "이번 4년은 열매를 수확하는 시기가 돼야 한다. 의령을 경남에서 가장 살기 좋은 도시로 끌어올리겠다"고 말했다.

유권자를 향해서는 "선거 기간 보내주신 사랑은 뼈에 새기겠다. 한 표 한 표를 의령을 제대로 발전시키라는 채찍으로 받아들이겠다"며 "정치를 처음 시작할 때의 마음을 잊지 않고, 군민 곁에서 막걸리 한 잔 나누며 소통하는 군수가 되겠다"고 말했다.

오 당선자는 충혼탑과 충익사 참배로 공식 일정을 시작하며 본격적인 군정 준비에 들어갔다.

news2349@newspim.com