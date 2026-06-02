'금강산 가는 길' 민통선 두타연 걷는다…DMZ 평화의 길 걷기 행사

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사가 12일 DMZ 평화의 길 걷기 행사를 연다.
- 참가자 1000명을 2일부터 7일까지 선착순 모집한다.
- 완주자엔 메달을 주고, 참가비는 온누리상품권으로 돌려준다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 오는 6월 12일 오전 10시 '코리아둘레길' 중 'DMZ 평화의 길' 26코스 걷기 행사를 공동 개최한다.
참가자 모집은 6월 2일부터 7일까지 코리아둘레길 '두루누비' 누리집과 인스타그램을 통해 선착순 1000명을 대상으로 진행한다. 참가비는 1만 원이며, 행사 종료 후 동액의 온누리상품권으로 환급된다.
이번 행사의 주요 코스는 민간인 통제구역 안에 위치한 생태관광지 '두타연'이다. 맑은 계곡과 원시 자연경관을 간직한 이곳은 분단 이전 금강산 장안사로 이어지던 길목으로, 양구에서는 '금강산 가는 길'로 불린다. 역사적 상징성과 천혜의 절경을 동시에 품은 장소로, 분단의 역사와 평화의 의미를 직접 체감할 수 있다는 점에서 주목된다.
행사에는 가수 션(Sean)이 참가자들과 함께하며 응원 인사를 전할 예정이다. 코스를 완주한 참가자 전원에게는 기념 메달이 제공된다.
걷기 행사 이후에는 사전 신청을 통해 양구백자박물관과 박수근미술관 등 지역 대표 문화관광지를 둘러보는 연계 프로그램도 운영된다.
문체부 강동진 관광정책관은 "DMZ 평화의 길은 세계적으로도 매우 특별한 걷기 여행지"라며 "이번 행사를 통해 더욱 많은 국민들이 비무장지대의 역사적 의미와 평화의 가치를 직접 체험하고, 접경지역만이 가진 새로운 매력을 발견하길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com