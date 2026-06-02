바른손이앤에이 공동제작 '고스트 인 더 셀', 인도네시아 336만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 바른손이앤에이가 2일 인도네시아 영화 '고스트 인 더 셀' 흥행 성과를 발표했다
- 이 영화는 개봉 6일 만에 100만명 돌파 후 누적 336만명으로 현지 박스오피스 2위를 기록했다
- 바른손이앤에이는 이번 성공을 바탕으로 동남아 시장 공략과 조코 안와르 감독과의 독점 파트너십을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 바른손이앤에이가 인도네시아 거장 조코 안와르 감독의 제작사 컴앤씨 픽쳐스와 공동 제작한 장르 영화 '고스트 인 더 셀'이 현지에서 폭발적인 흥행 성적을 기록하며 글로벌 시장에서의 존재감을 입증했다고 2일 밝혔다.
지난 4월 16일 인도네시아에서 개봉한 '고스트 인 더 셀'은 3주 연속 전체 박스오피스 1위를 차지하는 저력을 보였다. 개봉 6일 만에 100만 관객을 돌파한 데 이어 현재까지 누적 관객 수 336만명을 넘어서며 2026년 인도네시아 로컬 영화 박스오피스 2위에 이름을 올렸다.
특히 성수기인 '르바란' 시즌이 아님에도 오리지널 장르물로서 거둔 이번 성과는 현지 업계에서 매우 이례적인 대성공으로 평가받는다.
지난 2월 베를린국제영화제에서 첫선을 보인 이 작품은 교도소라는 폐쇄적 공간을 배경으로 사회 풍자적 요소와 블랙코미디를 절묘하게 섞어 평단과 장르 팬들의 호평을 받았다. 이러한 입소문에 힘입어 현재 전 세계 148개국에 판매되었으며 아시아 주요 국가를 넘어 북미와 유럽 등 서구권 개봉도 앞두고 있다.
바른손이앤에이는 이번 프로젝트를 통해 공동 제작사로서의 역량은 물론 해외 세일즈 능력까지 동시에 증명해냈다. 앞서 '돈 크라이 버터플라이'의 베니스영화제 수상과 '레스파티', '더 북 오브 시진 앤 일리인' 등 해외 장르 콘텐츠의 성공적인 판로 개척 경험이 이번 쾌거의 밑거름이 되었다.
현재 바른손이앤에이는 태국 GDH 559와 함께 반종 피산다나쿤 감독의 신작 '인헤릿'의 공동 세일즈를 진행하며 동남아시아 시장 공략을 가속화하고 있다.
한편 바른손이앤에이는 컴앤씨 픽쳐스와 맺은 2년간의 독점 파트너십을 바탕으로 조코 안와르 감독과의 협력을 강화할 계획이다. 조코 안와르 감독은 차기작으로 흥행 IP인 '사탄의 숭배자' 세 번째 시리즈를 준비 중인 것으로 알려져 향후 행보에도 귀추가 주목된다.
taeyi427@newspim.com