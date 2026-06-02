韩国股市市值赶超印度 跃升全球第六大资本市场

纽斯频通讯社首尔6月2日电 尽管韩国股市近期出现技术性调整，但在人工智能（AI）半导体产业带动下，韩国资本市场国际地位持续提升。韩国股市总市值超过印度，升至全球第六位；与此同时，三星电子市值进入全球上市公司前十。

图为15日上午在首尔中区韩亚银行交易大厅，交易员庆祝KOSPI指数破8000点大关。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所2日发布的数据，截至当天下午2时04分，韩国综合股价指数（KOSPI）盘中报8674.03点，较前一交易日下跌1.3%。此前一天，KOSPI收于8788.38点，创历史收盘新高。

市场认为，近期回调主要受前期涨幅较大后获利回吐影响，但并未改变今年以来以半导体板块为核心的上涨趋势。

据彭博社1日报道，韩国有价证券市场总市值达到5.0420万亿美元，超过印度股市的4.8430万亿美元。按彭博统计口径，今年以来韩国股市总市值增长86%，而印度股市总市值下降约9%。

目前，韩国股市总市值规模位列全球第六，仅次于美国、中国内地、日本、中国香港和台湾地区。此前，韩国股市已先后超过加拿大、德国、英国和法国等市场。

分析认为，本轮上涨主要受全球人工智能产业快速发展推动。随着AI基础设施建设投资扩大以及高带宽存储器（HBM）需求增长，韩国半导体企业市场价值显著提升。三星电子和SK海力士作为全球主要AI存储芯片供应商，被视为推动韩国股市上涨的重要力量。

与此同时，三星电子全球市值排名继续上升。根据市值统计机构CompaniesMarketCap数据，三星电子市值达到1.5350万亿美元，位列全球上市公司市值排行榜第十位。

此外，SK海力士今年市值也突破1万亿美元。尽管受当日股价回调影响，其全球市值排名降至第13位，但仍被视为全球AI半导体产业发展的重要受益企业之一。

不过，市场同时指出，韩国股市当前对半导体行业依赖程度持续上升。分析认为，要保持资本市场长期竞争力，除受益于AI产业发展外，韩国还需继续推进企业治理改革、提升股东回报水平，并增强市场整体结构的均衡性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社