[6·3 지선] 정원오 "서울시정 10년 심판" vs 오세훈 "정권 견제"…막판 표심 공략

정원오 "이재명 정부 힘 싣는 선거"

오세훈 "최후 보루 서울 남겨 달라"

"정원오, 5대 의혹 해명" 총공세도

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 6·3 지방선거 하루 전인 2일 최대 승부처인 서울시장 선거를 놓고 여야 후보가 서울 전역을 돌며 막판 표심 잡기에 사활을 걸고 있다. 정원오 더불어민주당 후보는 '시정 10년에 대한 심판론'을, 오세훈 국민의힘 후보는 '정권 견제의 최후 보루는 서울'이라는 주장을 펼치며 막판 지지를 호소했다.

정원오 후보는 이날 국회에서 서울 25개 자치구 민주당 구청장 후보와 합동 기자회견을 열고 오세훈 후보를 향해 "시민들이 두 번 속는 일은 없을 것"이라며 "무능, 무책임, 무사안일 10년에 대한 준엄한 심판이 있을 것"이라고 목소리를 높였다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울 영등포구 여의도 우체국 일대에서 집중유세를 하고 있다. 2026.06.02 kunjoo@newspim.com

정 후보는 "국민의힘은 매번 잘못해놓고 선거 때만 되면 무릎 꿇고 사과하고, 다시 지지를 호소하는 행태를 반복한다"며 "시민들은 꿰뚫어 보고 있다"고 말했다.

그는 또 "오 후보가 한쪽에서 정책 선거하자며 TV 토론을 요청하고, 한쪽에서는 댓글방을 운영해 무분별한 흑색 비방을 조직적으로 전개해왔음이 언론을 통해 알려졌다"며 "나중에 사법적 심판을 피할 수 없을 것"이라고 밝혔다.

정 후보는 여론 조사상 초박빙이라는 오 후보의 주장에는 "일 잘하는 시장을 통해 행정의 효능감을 느끼고 싶어 하는 시민들의 요구가 시대정신"이라며 "이것이 충분히 반영돼 박빙이겠지만 제가 승리하는 선거가 될 것으로 확신한다"고 했다.

그러면서 "이번 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아닌 이재명 정부의 힘을 싣는 선거"라며 "정원오와 민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다"고 강조했다.

정 후보는 이날 공식 선거운동이 종료되는 자정까지 강서·은평·서대문·영등포·동대문·종로·중·용산·마포·강남·강동·송파구 등 서울 12개 구를 누빈다. 일몰 전 청계광장에서 민주당 지도부와 피날레 유세를 함께한 뒤 오후 11시 40분 송파구 복정역 환승센터에서 선거 소회를 발표하며 선거운동을 마무리한다.

오세훈 후보는 이날 용산 효창공원역 앞에서 기자회견을 열고 "한쪽이 모든 것을 차지하는 나라보다 양쪽이 서로를 견제하는 나라가 더 안전하다"며 "대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 마지막 안전판 하나를 남겨달라. 최후의 보루 서울만은 남겨달라"고 읍소했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 제9회 전국동시지방선거일을 하루 앞둔 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 오후 서울 강서구 화곡역 인근에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02 yeawon2@newspim.com

오 후보는 정 후보를 향해 "의미 있고 깊이 있는 토론 기회를 스스로 걷어 참으로써 본인이 선거에 임하는 마음가짐, 서울시에 대한 비전을 전달하는 데 완전히 실패했다"며 "서울시장은 오직 대통령 후광에 기대 선거를 치르는 후보가 결코 감당할 수 있는 자리가 아니다"고 지적했다.

이어 "서울시를 초보운전자의 연습코스로 만들 수는 없다"며 "준비 부족인 정 후보는 지금이라도 사퇴하라"면서 노련한 베테랑인 자신에 한 표를 줄 것을 당부했다. 오 후보는 판세에 대해 "초박빙"이라고 진단하며 "마지막까지도 3~5% 지고 있다는 심정, 도전자의 심정으로 사력을 다 하겠다"고 강조했다.

오 후보는 이날 은평·강서·구로·금천·관악 등 13개 구를 돌며 선거 유세를 펼친다. 신촌에서 마지막 차량 유세를 진행한 뒤 광화문광장과 감사의 정원, 종로 젊음의 거리 일대를 돌며 유권자들을 만날 계획이다.

한편 국민의힘 오세훈 후보 선거대책위원회는 이날 정 후보를 향해 주취폭력, 칸쿤 출장, 고액 후원자 수의계약 등 이른바 5대 의혹에 대한 답변을 촉구하며 막판 검증 공세 수위를 끌어올렸다.

오 후보 선대위는 성명을 통해 "서울시장 후보라면 본인에 대한 검증을 겸허히 수용하고 책임 있는 답변과 해명을 내놔야 한다"며 "정 후보는 시민의 질문을 회피한 채 뭉개기와 거짓 해명, 물타기로 일관하고 있다"고 주장했다.

민주당은 이를 선거 막판 국민의힘의 네거티브 공세에 불과하다고 반박했다. 정 후보는 "오 후보 측이 선거 판세를 뒤집기 위해 같은 주장을 반복하고 있지만, 시민들이 현명하게 판단할 것"이라고 일축했다.

kh99@newspim.com