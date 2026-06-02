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[6·3 지선] 오세훈 "서울 '마지막 안전판'으로…정원오, 지금이라도 사퇴하라"

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  • 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 2일 정원오 민주당 후보의 토론 회피를 비판하며 자격 부족·사퇴를 촉구했다
  • 오 후보는 대시민 호소문에서 야당의 부족함을 인정하면서도 견제와 균형을 위해 서울을 마지막 안전판으로 남겨달라며 지지를 호소했다
  • 그는 글로벌 톱3 서울을 약속하며 청년 주거·민생 위기를 언급하고 마지막까지 도전자의 자세로 25개 자치구를 누비겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"거대도시 서울, 초보운전자 연습코스 아냐"
"정원오, 마음가짐, 비전 전달 완전히 실패"
"3~5% 진다, 도전자 심정으로 사력 다할 것"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정원오 더불어민주당 후보가 토론 횟수에 아쉬움을 드러낸 것과 관련, "의미 있고 깊이 있는 토론 기회를 스스로 걷어 참으로써 본인이 선거에 임하는 마음가짐, 서울시에 대한 비전을 전달하는 데 완전히 실패했다"고 지적했다.

오세훈 후보는 이날 오전 서울 용산구 효창공원역 앞 유세에서 "서울시는 충분한 경륜을 가진 운전자가 하기에도 어려운 초거대도시"라며 "그곳을 경영하겠다고 나섰다면 검증을 회피하면 절대 안 됐다"면서 이같이 밝혔다.

그러면서 "본인을 지지했던 분들에게조차도 호구 잡혔다고 생각한다. 제가 생각하는 '호구'란 흔히 바둑을 둘 때 '들어가면 헤어나올 수 없는 패착'이라고 이해한다"며 "스스로 검증의 장을 만들지 못한 정원오 후보는 서울을 책임지기에는 준비가 안 된 초보운전자"라고 비판했다.

이어 "자격상실, 준비 부족 정원오 후보는 지금이라도 사퇴하라"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 오전 서울 용산구 효창공원앞에서 대국민 호소문을 발표하고 있다. 2026.06.02 khwphoto@newspim.com

오 후보는 이날 대시민 호소문을 통해 "한쪽이 모든 것을 차지하는 나라보다 양쪽이 서로를 견제하는 나라가 더 안전하다"며 "최후의 보루 서울만은 남겨달라"고 지지를 호소했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-1

그는 "야당이 부족했다. 무너진 민생을 바로 세우기에는 저희의 힘과 노력이 너무나 부족했다"며 "오랫동안 보수정당을 지켜온 사람으로써 그 책임을 뼈아프게 통감한다"고 말했다.

그러면서도 "하지만 야당에게 잘못이 있다한들, '견제와 균형'마저 포기할 수는 없다"며 "이 나라의 자유와 법치를 지키기 위해 그 어느 때보다 균형의 추가 절실하다. 그 추를 쥐고 계신 분들이 바로 서울시민 여러분"이라고 강조했다.

오 후보는 "주택, 교통, 경제, 복지, 문화, 안전까지 천만 시민의 삶과 직결된 엄중한 과제들이 매일 아침 시장의 책상 위에 올라오기에 오직 대통령 후광에 기대 선거를 치르는 후보가 결코 감당할 수 있는 자리가 아니다"라며 "세계 초일류 도시로 더 높이 치고 나가야 할 '골든타임'에 선거 다음 날 바로 일할 수 있는 노련한 베테랑이 필요하다"고 설명했다.

그는 "어느 정당을 위한 선택이 아니라 나라를 위한 선택을 해 달라. 대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 내일 투표장으로 가서 '마지막 안전판' 하나를 남겨달라"고 호소했다.

오 후보는 이날 '글로벌 TOP3' 문구가 적힌 티셔츠를 입고 마지막 유세에 나섰다. 그는 "삶의 질 서울, 글로벌 경쟁력과 매력 지수 측면에서 서울을 글로벌 톱3 도시로 만들겠다는 의지를 담았다"고 밝혔다.

그는 또 "전세는 사라지고, 월세는 치솟고, '부모 찬스'가 없는 평범한 청년들은 내 집 마련의 꿈을 잃고 좌절하고 있다. 성실하게 일해도 미래가 보이지 않는다는 체념, 열심히 살아도 희망이 생기지 않는다는 절박한 목소리를 선거 기간 내내 들으면서 무거운 책임감을 절감했다"며 "마지막까지도 3~5% 지고 있다는 심정, 도전자의 심정으로 사력을 다 하겠다"고 강조했다.

오 후보는 이날 오전 8시 영등포구 여의도역에서 직장인들과 인사를 시작으로, 서대문구 신촌역에서 공식 선거운동을 마무리한다. 최종 유세를 마친 후에는 광화문 광장, 감사의 정원, 종로 젊음의 거리 등 서울 중심가 일대를 돌며 시민들과 만난다.

그는 "어제에 이어 오늘까지 25개 자치구를 정말 빈구석 없이 다 돌게 된다"며 "마지막으로 신촌 스타광장을 선택한 것은 젊은이들이 중요하다는 생각과 함께, 젊은이들이 많이 모이는 상징적인 곳이기 때문"이라고 말했다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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