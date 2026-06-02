[6·3 지선 경기] 안민석 "최후의 일각까지…1400만 도민과 교육 르네상스 열 것"

지선 하루 앞두고 지지 호소 "과거 퇴행 막고 AI 교육체제로 대전환"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 "1400만 경기도민의 힘으로 경기교육의 위대한 대전환에 동참해 달라"며 막판 표심 잡기에 총력을 기울였다.

안민석 후보는 "지방선거 투표용지에는 기호와 정당이 없다"고 강조했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안 후보는 이날 호소문을 통해 "사전투표가 끝나고 본투표가 다가온 지금, 경기교육 대전환의 절박함을 안고 경기도 31개 시·군을 도는 동서남북 3일 대장정에 나섰다"고 긴박한 현장 분위기를 전했다.

그는 "거리와 시장에서 마주한 학부모들의 걱정스러운 눈빛과 아이들의 빛나는 눈망울을 기억한다"며 "우리 아이들의 미래를 이대로 방치할 수 없다는 절실함이 거리를 누비는 이유"라고 강조했다.

이어 안 후보는 경기교육이 직면한 거대한 전환점의 해법으로 '미래 비전'을 제시했다. 안 후보는 "과거의 낡은 교육으로는 아이들의 미래를 책임질 수 없다"며 "AI 교육체제를 도입해 아이들을 세계 무대에서 당당하게 경쟁하는 인재로 키우겠다"고 약속했다.

이날 안 후보가 밝힌 경기교육 대전환의 핵심 공약은 △경기교육의 글로벌 교육 메카화 △교육 중심의 지역 성장 엔진 구축 △소외 없는 정의로운 교육공동체 완성 △교사·학생·학부모의 교육 생태계 복원 등이다.

특히 전 세계가 주목할 미래 교육 모델로 '경기AI교육원 시스템' 구축을 자신하며 아이들을 지식의 소비자가 아닌 생산자로 거듭나게 하겠다는 포부를 밝혔다.

아울러 "소아암 환아, 시각장애인, 느린 학습자, 특수교육 대상자, ADHD 등 교육 약자들을 절대 잊지 않겠다"며 복지 교육의 확대도 공언했다. 교권 보호에 대해서도 "선생님이 행복해야 아이들이 행복하고 교권이 바로 서야 교육이 바로 선다"며 "등교가 설레는 학교, 선생님이 존중받는 학교, 학부모가 믿고 보내는 학교를 만들겠다"고 다짐했다.

반면 경쟁자인 현직 임태희 후보를 향해서는 날카로운 비판의 날을 세웠다. 안 후보는 "전국을 선도하던 자랑스러운 경기교육이 지난 4년 동안 무너졌다"고 규정하며 "임태희 교육감의 경기교육은 선생님과 학생, 학부모 모두가 괴로웠던 시간"이라고 날을 세웠다.

그러면서 "임 후보는 윤석열 대선캠프 총괄상황본부장과 인수위 특별고문을 지낸 윤석열 정권 탄생의 핵심 주역"이라며 "이러한 인물에게 우리 아이들의 미래를 맡길 수 있겠느냐"고 정권심판론을 정조준했다.

마지막으로 안 후보는 "지방선거 투표용지에는 기호와 정당이 없다"는 점을 강조하며 "경기교육이 과거에 머물지 않도록 이름을 잘 확인하고 안민석을 선택해 달라. 최후의 일각까지 한 분이라도 더 찾아뵙고 절박하게 호소드리겠다"고 도민들의 투표 참여와 지지를 거듭 당부했다.

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