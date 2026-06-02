韩国-非洲外长会在首尔举行 聚焦供应链与发展合作

纽斯频通讯社首尔6月2日电 2026韩国-非洲外长会议1日在首尔举行。来自非洲大陆50个国家的外长级官员及非洲联盟（AU）、非洲开发银行（AfDB）、非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）和非洲疾病预防控制中心（Africa CDC）等4个非洲地区组织代表出席会议。

图为韩-非洲外长会议合影现场。【图片=纽斯频通讯社】

这是韩国首次单独邀请非洲国家和主要地区国际组织举行外长级会议。韩国政府表示，在当前国际局势复杂多变、全球供应链面临挑战的背景下，会议旨在加强韩国与非洲国家之间的合作，共同探讨应对全球性挑战的方案。

韩国外交部长官赵显在开幕式致辞中表示，中东地区持续动荡以及围绕霍尔木兹海峡的不确定性正在加剧，非洲国家在国际社会中的地缘政治和经济重要性不断提升，韩国与非洲深化合作具有重要意义。

赵显表示，非洲是全球最年轻、最具增长潜力的大陆之一，被广泛视为"未来的大陆"。非洲地处连接大西洋、印度洋和亚丁湾的重要海上交通枢纽，同时拥有约占全球30%的关键矿产资源储量，在全球产业链和供应链中的地位日益突出。

他还表示，韩国政府高度重视发展对非关系。李在明总统自就任以来，已先后与埃及、南非、加纳等非洲国家领导人举行会谈，推动双方合作不断深化。

赵显指出，韩国愿与非洲国家分享发展经验。韩国曾在战争结束后人均国民总收入仅为67美元的条件下，实现经济快速增长和民主化发展，希望相关经验能够为非洲国家发展提供借鉴。

本次会议以"全球转型时期共同应对的韩-非伙伴关系"为主题，围绕加强合作、促进共同发展以及应对全球挑战等议题展开讨论。

作为配套活动，韩国-非洲商务论坛将于2日举行。届时，来自韩国和非洲的企业界人士、政府官员及外交界代表等约300人将出席论坛，共同探讨经贸合作机遇。

此外，韩国总统李在明计划2日会见来韩出席会议的20余名非洲国家部长级官员，就加强韩国与非洲国家在经贸、投资、产业发展等领域合作交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社