충남소방, 지방선거 특별경계근무 돌입…1만4885명 투입

AI 핵심 요약beta
- 충남소방본부가 2일부터 선거 종료까지 특별경계근무에 돌입했다.
- 소방공무원과 의용소방대원 1만4885명을 투입해 대응체계를 가동했다.
- 도내 16개 개표소에 소방력 집중배치로 화재 예방에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남소방본부가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 투표소와 개표소 안전관리를 위해 특별경계근무에 돌입한다.
충남소방본부는 2일부터 개표 종료 시까지 특별경계근무를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 특별경계근무는 투표와 개표 과정에서 많은 인원이 집중되고 전기 사용량 증가에 따른 화재 위험이 커질 것으로 예상됨에 따라 마련됐다.
충남소방본부는 특별경계근무 2호 수준의 대응태세를 유지하며 소방공무원 4265명과 의용소방대원 1만620명 등 총 1만4885명의 인력과 장비 755대를 투입해 비상 대응체계를 가동할 계획이다.
주요 대책은 관서장 정위치 근무를 비롯해 투표소·개표소 화재취약시설 현장 점검, 관계기관 비상연락체계 유지, 기동순찰 및 화재예방 활동 강화, 개표소 소방력 전진 배치, 출동장비 일제 점검 등이다.
특히 도내 16개 개표소 주변에 소방력을 집중 배치하고 재난 발생 시 긴급구조통제단을 즉시 가동할 수 있도록 대비태세를 유지할 방침이다.
충남소방본부 관계자는 "투표소와 개표소에 많은 인파가 몰리는 만큼 안전사고 발생 가능성에 철저히 대비하고 있다"며 "도민들이 안전한 환경에서 소중한 한 표를 행사할 수 있도록 예방활동과 현장 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com