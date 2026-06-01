[종합 2보]청주 SK하이닉스 공장서 불…불소가스 소량 유출, 11명 병원서 검진

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10여분 만에 진화…불소 5ppm 누출 추정, 직원 3600명 긴급 대피

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 1일 오전 충북 청주 SK하이닉스 공장에서 불이나 일부 유해가스가 유출되면서 근로자들이 부속 병원으로 이송돼 검진을 받는 등 큰 소동이 빚어졌다.

소방 당국과 SK하이닉스에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 청주시 흥덕구 SK하이닉스 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 연결하는 6층 가스룸에서 불이 났다.

SK하이닉스 로고. [사진=뉴스핌DB]

불은 스프링클러가 작동하면서 약 10분 만인 오전 10시 43분쯤 자체 진화됐다.

화재 과정에서 가스 캐비닛 내부에 있던 불소가 일부(5ppm) 누출된 것으로 파악됐다.

불화수소는 인체에 자극을 줄 수 있는 유해물질이다.

이 사고로 현장 작업자 등 11명이 눈 따가움 등의 증상을 호소해 부속 병원으로 이송돼 검진을 받았다.

회사 측은 이들 중 대다수는 현장으로 정상 복귀하는 등 심각한 상황은 아니라고 밝혔다.

SK하이닉스는 사고 직후 추가 피해를 우려해 M15 및 M15X 공장 내 직원 약 3600명을 긴급 대피시켰다.

현재 환경 정화 장비를 가동하며 방재 작업을 진행 중이며 공기질 안전 점검이 끝나는 대로 직원들을 복귀시킬 방침이다.

소방 당국은 차량 25대와 인원 71명을 투입해 현장 수습과 화재 원인, 가스 누출 경위를 조사하고 있다.

baek3413@newspim.com