안성시지역사회보장협의체, 2026년 시행계획 모니터링 실무 교육 실시

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시지역사회보장협의체(협의체)가 세부사업 담당 공무원과 모니터링단 실무분과 위원 등 추진단 40여 명을 대상으로 '2026년 연차별 지역사회보장계획 이행점검 모니터링 이해교육'을 실시했다.

1일 협의체에 따르면 이번 교육은 제5기 지역사회보장계획(2023~2026년)의 마지막 연차인 2026년 시행계획의 추진 현황을 점검하고 체계적인 모니터링으로 사업 성과를 확인하기 위해 마련됐다.

안성시지역사회보장협의체, 2026년 시행계획 모니터링 실무 교육 모습[사진=협의체]

교육은 지역사회보장계획의 수립·시행·평가 과정, 평가지표의 이해와 적용, 타 지자체 우수사례 공유, 모니터링 관리카드 작성법 등 실무 중심으로 구성돼 참석자들의 이해를 도왔다.

협의체는 이번 교육을 바탕으로 향후 진행될 이행점검 모니터링을 통해 사업 추진 과정의 변경 절차를 검토하고 사업 진단을 실시할 예정이다.

안성시지역사회보장협의체 관계자는 "앞으로도 모니터링단을 통해 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하고 결과를 종합 검토해 대표협의체 심의를 거쳐 계획에 반영하겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com