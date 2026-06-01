이영지, '정치색 논란'에 고개 숙였다…"무지했다, 경솔한 행동 반성"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이영지가 붉은색 헤어스타일과 의상을 공개했다가 정치색 논란에 휩싸인 가운데 직접 사과했다.

이영지는 지난 30일 자신의 SNS에 새로 염색한 머리를 공개하는 사진 두 장을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이영지. [사진=이영지 SNS 캡처] 2026.06.01 moonddo00@newspim.com

공개된 첫 번째 사진에는 붉은빛으로 염색한 헤어스타일이 담겼다. 그는 해당 사진과 함께 "머리색 이쁘지 쌤 작품이야"라는 글을 남겼다.

이어 공개한 두 번째 사진에서는 붉은색 머리에 같은 계열의 빨간 맨투맨 티셔츠를 착용한 모습을 선보였다.

하지만 일부 누리꾼들은 해당 사진 속 스타일링이 특정 정당을 연상시킨다며 정치적 의미가 담긴 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

논란이 확산되자 이영지는 게시물을 올린 지 하루 만에 삭제했다.

이후 그는 인스타그램 스토리를 통해 "어제 너무 시의성 없는 스토리를 업로드해 많이 놀라셨죠"라며 "많은 분이 DM으로 알려주셔서 죄송한 마음에 어떻게든 수습해 보고자 빨리 염색이라도 하고 오느라 해명이 늦었다. 죄송하다"고 밝혔다.

이어 "지금이 중요한 시기인 걸 분명 인지하고 있었음에도 소통하고자 하는 의지가 앞서 근황 사진을 올리는 데만 여념이 없었던 것 같다"며 "무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다. 경솔한 행동 죄송하다"고 거듭 사과했다.

moonddo00@newspim.com