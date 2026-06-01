"월마트서 통했다"…BTS 손잡은 팔도·hy '아리', 국내 상륙

출시 3일 만에 美 월마트 베스트셀러…누들·에너지드링크·소다 28종 선보여

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 팔도와 hy가 방탄소년단(BTS)과 함께 기획한 글로벌 식음료 브랜드 '아리(ARIH)'를 6월 1일 국내 출시한다. 아리는 '모던 밸런스 푸드'를 콘셉트로 지난달 미국 월마트를 통해 처음 선보였으며, 출시 3일 만에 온라인몰 베스트셀러 배지를 획득하는 등 흥행 가능성을 입증했다.

아리는 기획 단계부터 방탄소년단이 직접 참여해 맛과 패키지 디자인, 브랜드 철학 전반에 아티스트의 감성을 담아낸 것이 특징이다. 일부 지역에서는 구매자가 몰리며 품귀 현상까지 나타났으며, 현지 유통업계에서는 방탄소년단의 글로벌 영향력뿐 아니라 제품 자체의 경쟁력이 구매를 이끌었다는 평가가 나온다.

팔도·hy, BTS와 함께한 모던 밸런스 푸드 '아리(ARIH)' 국내 론칭. [사진=hy 제공]

국내에서는 모던 누들, 포스트바이오틱 에너지 드링크, 듀얼 바이오틱 소다 등 총 28종을 선보인다. hy 자사몰 '프레딧'과 네이버 스마트스토어에서 먼저 판매를 시작한 뒤 오픈마켓, 편의점, 대형마트 등으로 유통 채널을 확대할 예정이다. 대표 제품인 '모던 누들'은 파스타와 라면의 장점을 결합한 볶음면으로, 1년 이상의 개발 기간을 거쳐 완성도를 높였다.

음료 제품군 역시 건강과 균형에 초점을 맞췄다. 포스트바이오틱 에너지 드링크는 제로슈거·제로칼로리 설계와 천연 카페인, 포스트바이오틱스를 담아 부담을 줄였고, 듀얼 바이오틱 소다는 저당·저칼로리 콘셉트에 식이섬유와 프리·포스트바이오틱스를 더해 차별화를 꾀했다. 최근 식이섬유 섭취를 강조하는 '파이버맥싱(Fibermaxxing)' 트렌드에도 부합하는 제품으로 평가된다.

팔도·hy는 국내 출시와 함께 다양한 마케팅 활동을 전개하며 소비자 접점을 넓힐 계획이다. 양사는 방탄소년단 부산 공연과 연계한 체험형 부스 운영, 굿즈 증정 이벤트 등을 진행하는 한편 일본·멕시코·캐나다 등으로 판매 지역을 확대해 글로벌 브랜드로 육성한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com